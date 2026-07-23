El tiempo en Rosario: un viernes con leve ascenso de temperatura y cielo mayormente nublado El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el cierre de la semana condiciones estables en la ciudad, con marcas térmicas que se recuperarán de forma paulatina 23 de julio 2026 · 20:43hs

En Rosario las condiciones se mantendrán estables y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una jornada con tiempo estable, caracterizada por un leve repunte en los registros térmicos en comparación con los días previos.

La temperatura mínima estimada se ubicará en los 10º, mientras que la máxima trepará hasta los 18º, permitiendo un mediodía y una tarde con un ambiente más templado y llevadero para transitar las actividades al aire libre. Durante toda la jornada el cielo se presentará mayormente nublado.

Las condiciones se mantendrán estables y sin probabilidades significativas de precipitaciones, lo que marcará un alivio temporal frente a la inestabilidad y la humedad acumulada de las jornadas anteriores en toda la región sur de Santa Fe.

Cómo estará el fin de semana en Rosario Asimismo, el comportamiento de los vientos jugará un papel importante en la configuración de esta jornada de transición. Durante la mañana soplarán de manera leve desde direcciones variables, para luego afianzarse predominando desde el norte y el noreste, aportando una suave inyección de aire que favorecerá la recuperación de las marcas térmicas máximas.

De este modo, el panorama meteorológico deja atrás los registros más ajustados de mediados de semana e imprime una tendencia de mejora gradual de cara al fin de semana. El sábado el cielo continuará nublado, con mínimas de 10º y una máxima que el domingo llegará hasta los 21º.