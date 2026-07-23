La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: un viernes con leve ascenso de temperatura y cielo mayormente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el cierre de la semana condiciones estables en la ciudad, con marcas térmicas que se recuperarán de forma paulatina

23 de julio 2026 · 20:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
En Rosario las condiciones se mantendrán estables y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

En Rosario las condiciones se mantendrán estables y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una jornada con tiempo estable, caracterizada por un leve repunte en los registros térmicos en comparación con los días previos.

La temperatura mínima estimada se ubicará en los 10º, mientras que la máxima trepará hasta los 18º, permitiendo un mediodía y una tarde con un ambiente más templado y llevadero para transitar las actividades al aire libre. Durante toda la jornada el cielo se presentará mayormente nublado.

Las condiciones se mantendrán estables y sin probabilidades significativas de precipitaciones, lo que marcará un alivio temporal frente a la inestabilidad y la humedad acumulada de las jornadas anteriores en toda la región sur de Santa Fe.

Cómo estará el fin de semana en Rosario

Asimismo, el comportamiento de los vientos jugará un papel importante en la configuración de esta jornada de transición. Durante la mañana soplarán de manera leve desde direcciones variables, para luego afianzarse predominando desde el norte y el noreste, aportando una suave inyección de aire que favorecerá la recuperación de las marcas térmicas máximas.

De este modo, el panorama meteorológico deja atrás los registros más ajustados de mediados de semana e imprime una tendencia de mejora gradual de cara al fin de semana.

El sábado el cielo continuará nublado, con mínimas de 10º y una máxima que el domingo llegará hasta los 21º.

Noticias relacionadas
Aumentan las denuncias por maltrato animal en Rosario

Crecieron un 10% las intervenciones por maltrato animal en Rosario: ya rescataron 118 animales

La teoría del desencanto es una de las obras que se podrá ver este fin de semana en Rosario como parte de la agenda de teatro

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

La programación incluirá más de 300 presentaciones durante los 11 días del evento

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores

Realidades en cada familia. Un hogar monoparental integrado por una mujer y dos hijos necesitó $1.316.559 para no ser pobre.

Una familia rosarina necesitó más de $1,6 millón en junio para no ser pobre

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Lo último

Jorge Almirón sorprendió con la inclusión de Tomás Badaloni, que de entrada tuvo el gol

Jorge Almirón sorprendió con la inclusión de Tomás Badaloni, que de entrada tuvo el gol

Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Homenaje a la selección y también otro muy sentido a Di María

Homenaje a la selección y también otro muy sentido a Di María

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

En un nuevo aniversario del crimen del entrenador sus familiares realizarán una manifestación para recordarlo y pedir justicia

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda
En vivo: Central salió a disputar sin modificaciones el segundo tiempo
Ovación

En vivo: Central salió a disputar sin modificaciones el segundo tiempo

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 
La Ciudad

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 

Carta de un árabe a los argentinos

Por Elías Soso / Presidente honorario de Came y de la Asociación Empresaria de Rosario
Opinión

Carta de un árabe a los argentinos

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario
La Ciudad

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

El ex-Newells que llega a un club que peleará por la permanencia ante el equipo del Parque

El ex-Newell's que llega a un club que peleará por la permanencia ante el equipo del Parque

Ovación
Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Primera C: Argentino mostró poco, empató en el Olaeta y se complica con el descenso

Homenaje a la selección y también otro muy sentido a Di María

Homenaje a la selección y también otro muy sentido a Di María

En vivo: Central salió a disputar sin modificaciones el segundo tiempo

En vivo: Central salió a disputar sin modificaciones el segundo tiempo

Policiales
Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda
Policiales

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Encerró y golpeó durante cinco días a su pareja embarazada: lo condenan a 6 años de prisión

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

La Ciudad
¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario
La Ciudad

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Crecieron un 10% las intervenciones por maltrato animal en Rosario: ya rescataron 118 animales

Crecieron un 10% las intervenciones por maltrato animal en Rosario: ya rescataron 118 animales

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección
Política

Chau, veda: buscan que abran comercios, bares y se expenda alcohol previo a la elección

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca
Policiales

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Balcón colorido en invierno: ocho plantas para sembrar en julio y cómo cuidarlas
Información general

Balcón colorido en invierno: ocho plantas para sembrar en julio y cómo cuidarlas

Llegan a Rosario 90 colectivos nuevos propulsados a GNC

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Llegan a Rosario 90 colectivos nuevos propulsados a GNC

Cuánto cobrará la AFA por el segundo puesto que logró la selección en el Mundial
Ovación

Cuánto cobrará la AFA por el segundo puesto que logró la selección en el Mundial

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

La actividad económica mostró estancamiento en la medición de mayo
Economía

La actividad económica mostró estancamiento en la medición de mayo

El gobierno nacional y Santa Fe firmaron un convenio para delegar la gestión integral de la ruta A012
Política

El gobierno nacional y Santa Fe firmaron un convenio para delegar la gestión integral de la ruta A012

Investigan la muerte de una nena: su madre había sido investigada por otras dos hijas fallecidas
Información General

Investigan la muerte de una nena: su madre había sido investigada por otras dos hijas fallecidas

El tiempo en Rosario: cómo estará el pronóstico el jueves y el impacto del frío polar
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo estará el pronóstico el jueves y el impacto del frío polar

Primera C: con todos sus problemas a cuestas, Argentino recibe a Puerto Nuevo

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: con todos sus problemas a cuestas, Argentino recibe a Puerto Nuevo

Pérdidas totales al incendiarse una vivienda de la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes
La Ciudad

Pérdidas totales al incendiarse una vivienda de la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes

Qué dice el parte médico de Central sobre los lesionados que no pudieron viajar a Córdoba

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué dice el parte médico de Central sobre los lesionados que no pudieron viajar a Córdoba

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Incendio en una cerealera de la zona oeste: Bomberos acudieron para controlar el fuego
La Ciudad

Incendio en una cerealera de la zona oeste: Bomberos acudieron para controlar el fuego

El ministro Luis Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal
Economía

El ministro Luis Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

Protesta nacional: organizaciones sindicales y sociales volvieron a la calle
Economía

Protesta nacional: organizaciones sindicales y sociales volvieron a la calle

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde
La Ciudad

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descenso en las temperaturas de Rosario
La Ciudad

Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descenso en las temperaturas de Rosario

Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso
La Ciudad

Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso