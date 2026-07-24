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Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

En un momento en que Argentina está bajo la lupa por "racista", muchos recuerdan a la protagonista del billete de $10.000. Un perfil de esta heroína

24 de julio 2026 · 07:59hs
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María Remedios del Valle es las personalidades ocultadas en la historia. Pertenece al colectivo de afrodescendientes y fue una de las pocas mujeres que luchó en las guerras de la Independencia     

Fuente: www.cultura.gob.ar

María Remedios del Valle es las personalidades ocultadas en la historia. Pertenece al colectivo de afrodescendientes y fue una de las pocas mujeres que luchó en las guerras de la Independencia 

 

 

Hace ya varios días que Argentina está bajo la lupa por ser, supuestamente, un país "racista". En este marco, muchos rescatan la figura de María Remedios del Valle,quien se ganó el mote de “Madre de la patria”. La argentina de origen africano nació en 1766 en Buenos Aires, ciudad que en ese momento era la capital del Virreinato de La Plata. La historia de una de las heroínas de la Guerra de la Independencia merece ser recordada y reivindicada.

Su vocación de servicio quedó demostrado por primera vez durante las invasiones inglesas en el año 1807, momento en el que María Remedio del Valle ejerció como enfermera y auxilió a quienes defendieron la ciudad de Buenos Aires.

Luego de la Revolución de Mayo, María decidió enlistarse y participó como auxiliar y combatiente en diferentes batallas. Vale recalcar que del Valle era una de las pocas mujeres que participaba en este ámbito, sin embargo, el reconocimiento a su valiosa tarea tardó décadas en llegar.

Su primera participación fue en la Expedición del Alto Perú, donde acompañó al ejército alimentando y auxiliando a los heridos, pero también combatió a la par del resto de los soldados. Además, también dio el presente en las batallas de Ayohúma, Vilcapugio y Tucumán, y en el Éxodo jujeño. En todas las ocasiones, María Remedios del Valle luchaba por la patria junto a su esposo y sus dos hijos. Lamentablemente, los tres perdieron la vida en combate.

Mujer negra, pobre, guerrera, esposa y madre de varios hijos, María Remedios del Valle. Su primera participación fue en la Expedición del Alto Perú junto a su marido y a sus dos hijos. Debido a su bravura y valentía, Manuel Belgrano la nombró Capitana.

Mujer negra, pobre, guerrera, esposa y madre de varios hijos, María Remedios del Valle. Su primera participación fue en la Expedición del Alto Perú junto a su marido y a sus dos hijos. Debido a su bravura y valentía, Manuel Belgrano la nombró Capitana.

>> Leer más: La Escuela 90 cambió de nombre en honor a la Madre de la Patria

Por su valentía y compromiso, el mismísimo Manuel Belgrano la nombró Capitana de su ejército. Sin embargo, el gran reconocimiento no la salvó de ser capturada y torturada por los realistas en 1813. A pesar de los numerosos embates, la afroargentina pudo salvarse de ser fusilada.

Aunque su labor por la patria no fue reconocido en vida, durante los últimos años su historia comenzó a ser reivindicada. En ese sentido, este año el Banco Central anunció que la cara de la heroína de la Guerra de la Independencia será una de las protagonistas del billete de $10.000, junto a Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional.

María Remedios del Valle, de la batalla a la pobreza

Cuando terminó la guerra, ya sin su marido ni sus dos hijos, quienes fallecieron en combate, María Remedios del Valle volvió a Buenos Aires. A la combatiente le costó muchísimo que se le reconociera como capitana y que le pagaran su correspondiente sueldo. Esta situación terminó condenándola a una vida en la pobreza, lejos de cualquier tipo de reconocimiento material y simbólico por haber luchado y defendido su patria.

El escritor Carlos Ibarguren comenzó a rescatar la historia de del Valle a partir de una serie de artículos periodísticos. Allí recopila varios detalles de la vida de la capitana una vez terminada la guerra. Ibarguren afirmó que la mujer vivía en un rancho en las afueras de Buenos Aires, y frecuentaba las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio y la Plaza de la Victoria (hoy Plaza de Mayo) ofreciendo pasteles y tortas fritas para poder sobrevivir, o mendigando y recibiendo sobras de alimentos.

La suerte de María Remedios del Valle cambió recién en el año 1827, cuando el general José Viamonte la reconoció mendigando en las calles de la ciudad de Buenos Aires, hundida en la pobreza. Viamonte solicitó a la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires que le otorgaran a la combatiente su merecida pensión.

El 11 de octubre de 1827, la Junta de Representantes aprobó unánimemente el reconocimiento de María Remedios del Valle como capitana de infantería y su pensión correspondiente. Además, se propuso confeccionar una biografía y construir un monumento en honor, aunque ninguna de estas dos propuestas se terminaron llevando a cabo.

En 1830, y durante su primer año de gobierno, Juan Manuel de Rosas decide nombrarla como sargento mayor, lo que aumenta sustancialmente su pensión. Para mostrar su gratitud, María Remedios del Valle se cambió el nombre a Remedios Rosas.

El reconocimiento post mortem

María Remedios del Valle murió el 8 de noviembre de 1847, sin haber recibido en vida su merecido reconocimiento. No obstante, en los últimos años se realizó un esfuerzo consciente por reivindicar y darle luz a las historias de las mujeres que fueron silenciadas durante décadas, y del Valle es una de ellas.

En ese sentido, a partir de 2013, cada 8 de noviembre en Argentina se conmemora el Día Nacional de las y los Afroargentinos/as y de la Cultura Afro en homenaje a María Remedios del Valle, recordada como “Madre de la Patria” por su rol en la lucha por la independencia. Además, se han levantado numerosos monumentos en su nombre, y también se han nombrado calles, escuelas y espacios públicos en su honor.

En los nuevos billetes estarán ilustrados los próceres Juan Bautista Alberdi, Manuel Belgrano y María Remedios del Valle.

En los nuevos billetes estarán ilustrados los próceres Juan Bautista Alberdi, Manuel Belgrano y María Remedios del Valle.

>> Leer más: El nuevo billete de $10.000 comenzará a circular en mayo y el de $20.000 a fin de año

Por otro lado, el Banco Central puso la cara de la heroína de la Guerra de la Independencia en el billete de $10.000, junto a Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional.

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