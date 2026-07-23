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Newell's debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Un integrante del doble cinco que iba a ser titular en Newell's se habría lesionado y obligaría a Kudelka a meter mano a último momento

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

23 de julio 2026 · 20:52hs
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Rodrigo Herrera

CANOB

Rodrigo Herrera, con la camiseta de Newell’s, ya tiene disputados 14 partidos, sin goles, en el primer semestre competitivo.

Cuando ya estaba ajustando las clavijas finales en su puesta a punto futbolística, a Newell's se le complicó el panorama. Otra vez, otra lesión de un jugador titular. Otra vez, otra baja inoportuna que condiciona y que no le permite disponer de su arsenal completo. Otra vez, otro obstáculo justo antes de partir detrás de un nuevo sueño. Otra vez, otro contratiempo que lo sitúa remando de arranque entre su mala suerte y las adversidades.

Ahí, se inscriben los problemas físicos que habría sufrido Rodrigo Herrera, uno de los integrantes de la dupla de volantes centrales, que asomaba como para jugar desde el arranque este sábado, a las 17, frente a Talleres de Córdoba, en el Coloso, por la 1ª fecha del torneo Clausura.

Más allá de que no hubo ninguna comunicación oficial del club al respecto, trascendió desde el predio de Bella Vista que el mediocampista se habría caído y se habrá lesionado el codo en la práctica de este jueves, y que luego le tuvieron que realizar estudios médicos para evaluar la gravedad de lo sucedido.

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Rodrigo Herrera, fuera de juego

En este terreno, sin ratificaciones del club, se supo que el cuerpo técnico que lidera Kudelka no podría tener a disposición a Herrera, quien conforma parte de la columna basal que viene utilizando el entrenador desde su arribo al parque Independencia.

El futbolista, de 25 años, con la camiseta de Newell’s ya tiene disputados 14 partidos, sin goles, en el primer semestre competitivo. Y, luego de un comienzo en el que atravesó una marcada irregularidad, se venía asentando de a poco, ganando cada vez más seguridad y confianza, conformando parte de los nombres iniciales.

Si se confirma esta novedad representaría un golpe a esta plataforma de acción que buscaba separarse de los inconvenientes, y tratar de enterrar de una vez por todas los problemas de su pasado inmediato.

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La variante más posible en Newell's

En este escenario de búsquedas de alternativas que no estaban programadas, que irrumpieron y patearon el tablero rojinegro a muy poco del arranque del certamen, Kudelka y sus colaboradores más cercanos tuvieron que intensificar y multiplicar los esfuerzos en el búnker leproso.

Y, entre esas tareas de laboratorio, el reemplazante más probable, el que marcha primero en el escalafón de consideraciones ante la baja obligada de Rodrigo Herrera sería el pibe Jerónimo Gómez Mattar, uno de los más interesantes valores de la cantera rojinegra, que viene respondiendo con temple y buenas actuaciones en estos tiempos de tempestades y vacas flacas, siendo uno de los pocos que dio la cara y dio la talla para integrar el elenco principal y generar una reacción, un punto de inflexión, desde ahí.

Si bien, en partidos anteriores, Kudelka usó y ubicó al rubio volante, más adelante y en varias posiciones de los mediocampistas ofensivos, lo cierto es que por sus características también puede cumplir con suficiencia el rol de doble cinco, que en este caso le tocaría junto a Luca Regiardo, otro chico del club con el que se conocen bien y pueden conectar rápidamente.

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Gómez Mattar tiene cualidades

Gómez Mattar ya demostró que puede desdoblarse y realizar trabajos que puedan combinar las dos fases, las defensivas o de recuperación, y las de creación de juego. Tiene la capacidad para poder hacerse cargo de esta demanda que sale a la luz de manera socarrona, impertinente e inoportuna.

Y, así, como dictan los mandatos naturales dentro del club del Parque, otra vez los pibes surgen y asoman con las mejores respuestas a los peores momentos.

Otra vez, son los que levantan las banderas de recuperación de la identidad perdida. Eso que señaló, apuntó y expuso crudamente Kudelka como factor de carencia en la rueda de prensa del miércoles en Bella Vista.

Por eso, nada mejor que mirar abajo para liberarse, destrabarse y mirar arriba, con determinación, con el empuje de los jóvenes para disimular las heridas y las necesidades de ocasión.

¿Y David Sotelo?

Mientras le realizan estudios al mediocampista Rodrigo Herrera para verificar la severidad de su lesión, en la carrera en Bella Vista por convertirse en alternativas, David Sotelo, también aparece como un valor que no se puede despreciar. De ninguna manera.

En ese marco de disputa y competencia interna que se desarrolla en este momento, Gómez Mattar le lleva varios metros de ventaja a Sotelo, al menos dentro del ciclo que conduce Kudelka, y teniendo en cuenta los partidos del primer semestre competitivo.

Si bien algunas lesiones conspiraron para ver la mejor versión de Sotelo, también es cierto que siguió dando pelea interna, con decisión, y también que asoma con menores chances.

Sotelo, tiene 22 años, también es un jugador formado en el club del parque Independencia, y representa otra carta dentro un amplio abanico de posibilidades.

Esta determinación que tendrá que llevar adelante Kudelka, seguramente se dará en la práctica de este viernes en el Centro Griffa, donde Newell’s entrenará y luego quedará concentrado en su hotel pensando y en el duelo del sábado con Talleres, en el estadio Marcelo Bielsa.

Está por empezar el certamen, y el entrenador debe mover una pieza de último momento, y por eso será una jornada muy importante de decisiones en su fuero interno. Y, en la previa, apareció un obstáculo inesperado.

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