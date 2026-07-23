Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores

La 42ª edición del evento en la ciudad se realizará del 8 al 18 de octubre y ya abrió la convocatoria para quienes estén interesados en presentar sus obras

La programación incluirá más de 300 presentaciones durante los 11 días del evento

La Feria Internacional del Libro de Rosario 2026 abrió la convocatoria para autores, librerías y editoriales que quieran participar de la próxima edición del evento. La inscripción permanecerá abierta desde este jueves 23 de julio hasta el lunes 3 de agosto inclusive.

Esta celebración de la FilRos se desarrollará del jueves 8 al domingo 18 de octubre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080.

Además, la Plaza Montenegro volverá a ocupar un lugar central en la propuesta. Allí se instalará la carpa climatizada que reunirá a las librerías sobre la peatonal San Martín.

La entrada será abierta y gratuita , además la programación incluirá más de 300 presentaciones a lo largo de los once días. Los organizadores también confirmaron las tradicionales visitas escolares, que requerirán inscripción previa.

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Cómo es la inscripción

La convocatoria está dirigida a autores y autoras con residencia en el departamento Rosario, además de librerías y editoriales de esa jurisdicción. Lo mismo corre para las librerías y editoriales de la ciudad que también podrán proponer presentaciones para la programación de la Feria Internacional del Libro.

En ambos casos, los títulos propuestos deben haber sido publicados entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Las personas interesadas pueden completar la inscripción a través del formulario disponible en feriadellibrorosario.gob.ar. Para consultas o comentarios, también pueden escribir a [email protected].