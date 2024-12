Wanda Nara publicó más chats con Mauro Icardi: qué dicen de la China Suárez y L-Gante

Wanda Nara y Mauro Icardi están en plena batalla judicial tras su separación. En este contexto, la conductora volvió a exponer en redes sociales sus chats privados con su ex, en los que se pueden ver los intensos intercambios entre ambos, con acusaciones cruzadas, intentos de reconciliación y comentarios sobre la China Suárez y L-Gante.

En lo publicado por Wanda, se puede ver a Icardi buscando un acercamiento y a ella firme en su postura, con referencias a cuotas alimentarias. “Quiero que me acompañes en mi lesión. Necesito todo el amor del mundo” y “Danos esa oportunidad, tenemos todo el tiempo del mundo para empezar bien todo. Ya tocamos fondo con todo. Hoy podemos empezar desde otro lado, con cosas mejores y con toda la paz del mundo”, dice él. “Necesito que me devuelvas la plata que gasté y gasto en los nenes hace seis meses”, replica ella.

Más adelante, se termina el tono conciliador y Mauro apunta contra L-Gante, actual pareja de Nara. “El que está con vos es un drogadicto, mujeriego y putañero… No te das cuenta de que te usan para todo. ¿Pensás que quiere un futuro a tu lado? Te vas a arrepentir el día de mañana”, lanza él.

Después, arremete contra la propia Wanda:compararte con la China, que es una moncha de mier… Y encima, lo que más bronca me da es que ella queda bien y vos como la pel…, ¡es inexplicable todo!” Sos un pingüino del desierto de Sahara. Nada más deplorable que verte así… Me rompe el alma, la cara de amargada que tenés”, afirma Icardi.

“Yo me separé hace rato porque se terminó el respeto”, responde ella. Después, le reprocha la situación de un reloj de Maruo, que supuestamente había sido robado pero después se supo que se lo había dado a la China Suárez. “Le diste el reloj que yo te regalé para lastimarme”, dice Wanda. “¿Vos me lo regalaste? Me lo compré en Roma”, replica él.. “Sabés bien que yo te lo di por los 10 años. Si te hace feliz humillarme, es tu problema”, devuelve ella.

image - 2024-12-19T110746.805.jpg

image - 2024-12-19T110834.237.jpg