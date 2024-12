Cruce en vivo: Mirtha Legrand cuestionó a Roberto García Moritán y generó tensión en su mesa

Sin embargo, las explicaciones del dirigente no convencieron a la conductora. Legrand sostuvo que el interés mediático que lo rodea estaba más ligado a su vínculo con Ardohain que a sus actividades políticas. La tensión creció cuando García Moritán acusó a la producción del programa de sumarse a una supuesta operación mediática en su contra. Ante esta afirmación, Legrand reaccionó con firmeza: "No me interesa nada saber de vos, no sos tan importante", replicó, dejando en claro su postura.