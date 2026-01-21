Carnaval de Uruguay 2026: regresos legendarios y talentos que cruzan el charco

El Carnaval de Uruguay se prepara para una de las ediciones más esperadas de los últimos años. El regreso de murgas históricas al Concurso Oficial y la incorporación de artistas argentinos refuerzan el carácter rioplatense de la fiesta popular

El Carnaval de Uruguay 2026 se desarrollará desde fines de enero y hasta comienzos de marzo en Montevideo , con más de un mes de actividad ininterrumpida que incluye desfiles, tablados barriales y el tradicional Concurso Oficial en el Teatro de Verano . La propuesta integra murga , candombe , humor y música popular, y convoca tanto al público local como a miles de visitantes de la región, especialmente de Argentina , consolidando al carnaval uruguayo como uno de los más extensos y reconocidos del mundo.

Desde el Desfile Inaugural por la Avenida 18 de Julio hasta las Llamadas por los barrios Sur y Palermo , la capital uruguaya se transforma cada verano en un gran escenario a cielo abierto, donde tradición, identidad y renovación artística conviven durante más de un mes.

Uno de los principales hitos del Carnaval 2026 será el regreso de Falta y Resto al Concurso Oficial luego de ocho años de ausencia. Considerada una de las murgas más influyentes del Río de la Plata, la agrupación vuelve a escena con una formación integrada por Raúl “Flaco” Castro , Edú “Pitufo” Lombardo , Pinocho Routin y Alejandro Balbis , referentes que marcaron distintas generaciones del género y construyeron un puente cultural sólido entre Uruguay y Argentina .

La vuelta de Falta y Resto se suma al regreso de otras agrupaciones de fuerte arraigo popular como Patos Cabreros , Don Bochinche y Cía. , Mi Vieja Mula y Diablos Verdes , configurando una grilla atravesada por la memoria colectiva, la calidad artística y una fuerte conexión emocional con el público carnavalero.

Carnaval 4.jpg

Un carnaval con identidad rioplatense

La edición 2026 refuerza además el perfil rioplatense del carnaval con la incorporación de artistas argentinos de amplia trayectoria. En el rubro parodistas, el conjunto Los Muchachos suma al cantante Braulio Assanelli, ganador de La Voz Argentina, cuya presencia aporta una impronta renovada al espectáculo.

También se destaca la participación de Juan Manuel Outeiro, actor del teatro musical porteño y protagonista de Rent en la Calle Corrientes, junto a Celina Pereyra, conocida por su paso por Tu cara me suena. La convivencia entre tradición uruguaya y talento argentino consolida al carnaval como una experiencia cultural compartida, donde las dos orillas del Río de la Plata dialogan sobre el escenario.

Las fechas que marcan la temporada

El calendario del Carnaval 2026 contará con una serie de momentos centrales. El Desfile Inaugural por la Avenida 18 de Julio marcará el inicio formal de la fiesta, seguido por el Desfile de Escuelas de Samba. Días más tarde comenzará el Concurso Oficial en el Teatro de Verano Ramón Collazo, epicentro del carnaval montevideano.

El Desfile de Llamadas recorrerá nuevamente los barrios Sur y Palermo, corazón histórico del candombe y una de las expresiones culturales más identitarias del país. Los feriados oficiales de Carnaval completarán una agenda que se extenderá hasta comienzos de marzo.

Carnaval-1

Claves para el público argentino

Las entradas para el Teatro de Verano pueden adquirirse a través de Tickantel y en locales habilitados de Redpagos. Para el público argentino, la compra online con tarjeta internacional es la modalidad más utilizada, con la recomendación de anticiparse por la alta demanda.

En cuanto al alojamiento, se aconseja reservar hoteles en zonas céntricas o cercanas a la Rambla de Montevideo, lo que facilita el acceso a tablados y desfiles. El ferry directo desde Buenos Aires y los paquetes combinados de transporte y hotel siguen siendo las opciones más elegidas por quienes cruzan el Río de la Plata para vivir el carnaval.

Una fiesta que trasciende fronteras

Con regresos históricos, una fuerte impronta rioplatense y una agenda que mantiene a Montevideo en permanente estado festivo durante más de un mes, el Carnaval de Uruguay 2026 reafirma su condición de uno de los grandes acontecimientos culturales del verano en el Cono Sur y de un punto de encuentro natural entre Uruguay y Argentina.