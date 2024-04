La Joaqui habló de estar enamorada y generó rumores La cantante contó que está feliz en un vínculo muy reciente, y empezaron las especulaciones sobre quién podría ser la pareja 25 de abril 2024 · 11:30hs

La Joaqui contó que está comenzando a salir con alguien más joven y aparecieron rumores sobre si podría tratarse de Luck Ra.

La Joaqui compartió que está comenzando un vínculo con alguien, y generó rumores sobre con quién. La cantante aseguró que se siente feliz, de formas que no había experimentado antes. Su reciente coqueteo con Luck Ra en redes hizo que muchos especularan sobre si se formó una nueva pareja entre la artista y su colega cordobés.

La revelación comenzó con una reflexión sobre el amor. La Joaqui estuvo como invitada en el streaming LuzuTv, y habló sobre sus experiencias afectivas del pasado. Específicamente, relató que un amigo le preguntó hace tiempo en quién pensaba cuando subía canciones de amor. “Sabés que en nadie, tal vez ya se me fue el amor”, respondió ella.

“Estuve estos años meditando al respecto y me di cuenta que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones. O por yo dejarme elegir, o un poco porque no quería estar sola, o porque me gustaba jugar a que me enamoraba y bueno, chau. Era como un mood”, se sinceró la artista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/nadiedicenada_/status/1783147866015350985&partner=&hide_thread=false LA JOAQUI EN #NDN: “ESTOY ENAMORADA” … ¿Somos la terapia de La Joaqui? La respuesta es sí y amamoooos #NadieDiceNada pic.twitter.com/thgyLg99UI — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) April 24, 2024 Cuando le preguntaron si ahora se sentía de otra manera, La Joaqui aseguró: “Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Nunca estaba así con un chico que me gustaba, me levantaba y me ponía la alarma una hora antes que el chico se despierte para arreglarme”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La joaqui (@lajoaqui) >> Leer más: Luck Ra se consolida como el pibe de oro del cuarteto El coqueteo entre Luck Ra y La Joaqui Después, contó que el vínculo comenzó hace “muy poco tiempo”: “Hace un mes, un día me vi con esta persona y nunca más me pude despegar”. Aunque no reveló la identidad, dijo que es cinco años menor que ella. Este dato fue clave para que rápidamente se generara el rumor de si el chico en cuestión es Luck Ra: La Joaqui tiene 29, y el cuartetero acaba de cumplir 25. Además, hace apenas unas semanas, los dos artistas protagonizaron un coqueteo público en redes. Ella subió un video bailando y cantando el cuarteto “Mil Preguntas”, que Luck grabó junto a Q’Lokura y que habla de un desengaño, junto con el texto: “Yo viviéndola cantando este tema a todo pulmón, sabiendo que mi amorcito es bueno y fiel”. Ante esto, Luck comentó : “Qué bien te queda Córdoba a vos”. La cantante, sin tapujos, respondió: “Y un cordobés también me puede quedar bien”.