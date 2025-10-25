Hace una semana, el presidente uruguayo deslizó la posibilidad de que el Sumo Pontífice venga a Sudamérica en 2026 tras un encuentro en el Vaticano

El momento en el que el arzobispo Eduardo Martín le hace entrega al papa León XIV de la invitación formal para que visite Rosario.

Con una carta enviada a través del arzobispo Eduardo Martín, el intendente Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario . El convite se conoce una semana después de que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, deslizara que el Sumo Pontífice tiene intenciones de visitar Sudamérica el año que viene, con especial atención sobre Argentina y Uruguay .

Hace una semana, el papa León XIV recibió a Orsi en el Vaticano. Tras el encuentro, consultado por la prensa, el presidente uruguayo dijo que el jefe de la Iglesia Católica "tiene la intención" de visitar Sudamérica en 2026 . "Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas”, contó el mandatario del vecino país, quien además remarcó el especial interés que mostró el Sumo Pontífice por visitar Argentina y Uruguay .

Este fin de semana, el arzobispo Martín, recientemente designado como consultor en el Vaticano , visitó personalmente al papa Leon XIV . Durante el encuentro, le entregó una carta de Javkin invitándolo a la ciudad a la máxima autoridad eclesiástica. También le obsequió la medalla conmemorativa del Tricentenario de la ciudad.

En la carta , el intendente destacó: “Es un honor escribirle estas palabras en nombre de todo el pueblo de la ciudad de Rosario , que más allá de los credos que la habitan, siempre se sintió bajo el manto de la Virgen que nos dio nombre”.

Tras ello, Javkin hizo formal la invitación a la ciudad: “Sería para nosotros un gesto de cercanía y de esperanza, una oportunidad para que su presencia acompañe la fe, el esfuerzo y la fraternidad de un pueblo que, aun en los momentos más difíciles, no deja de creer y que está saliendo de un tiempo oscuro de violencia por el camino de la unión bajo nuestro manto común, el de nuestra bandera izada por primera vez en nuestras barrancas.”

"Nos honraría profundamente su visita a Rosario. Conoce usted nuestra ciudad y en este tiempo especial, en el que celebramos nuestro Tricentenario, me siento muy honrado en poder enviarle esta invitación", resaltó el intendente en la misiva.

Medalla del Tricentenario

Además, el arzobispo le hizo entrega al papa Leon XIV de la medalla del Tricentenario, realizada recientemente por el Círculo Numismático, en honor a los 300 años de la ciudad. Si bien se confeccionaron 150 en total, sólo 10 cuentan con un tamaño y diseño exclusivo como la que recibió el Sumo Pontífice.

En el frente de la medalla se ve la estatua ecuestre del general Manuel Belgrano (pieza única del prócer que se encuentra ubicada en el parque Independencia) y, de fondo, el Monumento Nacional a la Bandera. La inscripción "Círculo Numismático Rosario" rodea la medalla y el año de su fundación: 1952. En el reverso, se ubica el logo rodeado de laureles del municipio y la leyenda "Tricentenario de la ciudad de Rosario 1725-2025".

Las medallas tienen tres tamaños: de las grandes son sólo 10 unidades y serán reservadas para personalidades muy destacadas, , de las medianas se confeccionaron 70 y también se confeccionó la misma cantidad en tamaño más pequeño.