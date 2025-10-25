La Capital | La Ciudad | León XIV

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Hace una semana, el presidente uruguayo deslizó la posibilidad de que el Sumo Pontífice venga a Sudamérica en 2026 tras un encuentro en el Vaticano

25 de octubre 2025 · 18:20hs
El momento en el que el arzobispo Eduardo Martín le hace entrega al papa León XIV de la invitación formal para que visite Rosario.

El momento en el que el arzobispo Eduardo Martín le hace entrega al papa León XIV de la invitación formal para que visite Rosario.

Con una carta enviada a través del arzobispo Eduardo Martín, el intendente Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario. El convite se conoce una semana después de que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, deslizara que el Sumo Pontífice tiene intenciones de visitar Sudamérica el año que viene, con especial atención sobre Argentina y Uruguay.

Hace una semana, el papa León XIV recibió a Orsi en el Vaticano. Tras el encuentro, consultado por la prensa, el presidente uruguayo dijo que el jefe de la Iglesia Católica "tiene la intención" de visitar Sudamérica en 2026. "Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas”, contó el mandatario del vecino país, quien además remarcó el especial interés que mostró el Sumo Pontífice por visitar Argentina y Uruguay.

Este fin de semana, el arzobispo Martín, recientemente designado como consultor en el Vaticano, visitó personalmente al papa Leon XIV. Durante el encuentro, le entregó una carta de Javkin invitándolo a la ciudad a la máxima autoridad eclesiástica. También le obsequió la medalla conmemorativa del Tricentenario de la ciudad.

La invitación a León XIV para que visite Rosario

En la carta, el intendente destacó: “Es un honor escribirle estas palabras en nombre de todo el pueblo de la ciudad de Rosario, que más allá de los credos que la habitan, siempre se sintió bajo el manto de la Virgen que nos dio nombre”.

Tras ello, Javkin hizo formal la invitación a la ciudad: “Sería para nosotros un gesto de cercanía y de esperanza, una oportunidad para que su presencia acompañe la fe, el esfuerzo y la fraternidad de un pueblo que, aun en los momentos más difíciles, no deja de creer y que está saliendo de un tiempo oscuro de violencia por el camino de la unión bajo nuestro manto común, el de nuestra bandera izada por primera vez en nuestras barrancas.”

"Nos honraría profundamente su visita a Rosario. Conoce usted nuestra ciudad y en este tiempo especial, en el que celebramos nuestro Tricentenario, me siento muy honrado en poder enviarle esta invitación", resaltó el intendente en la misiva.

Medalla del Tricentenario

Además, el arzobispo le hizo entrega al papa Leon XIV de la medalla del Tricentenario, realizada recientemente por el Círculo Numismático, en honor a los 300 años de la ciudad. Si bien se confeccionaron 150 en total, sólo 10 cuentan con un tamaño y diseño exclusivo como la que recibió el Sumo Pontífice.

>> Leer más: Un Papa en República de La Sexta: la historia de la visita de León XIV a Rosario

En el frente de la medalla se ve la estatua ecuestre del general Manuel Belgrano (pieza única del prócer que se encuentra ubicada en el parque Independencia) y, de fondo, el Monumento Nacional a la Bandera. La inscripción "Círculo Numismático Rosario" rodea la medalla y el año de su fundación: 1952. En el reverso, se ubica el logo rodeado de laureles del municipio y la leyenda "Tricentenario de la ciudad de Rosario 1725-2025".

WhatsApp Image 2025-10-25 at 17.55.59

Las medallas tienen tres tamaños: de las grandes son sólo 10 unidades y serán reservadas para personalidades muy destacadas, , de las medianas se confeccionaron 70 y también se confeccionó la misma cantidad en tamaño más pequeño.

Noticias relacionadas
pedaleaba desde zona sur, la rompio en lo de guido kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Nicki Nicole se fotografió con Gabriela Gónzalez y Mónica Gratarola, de la escuela Pestalozzi.

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Un auto quedó debajo de una rama caída en Rosario

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

La Feria del Libro cierra con múltiples actividades.

La Feria del Libro cierra con las visitas de Osvaldo Gross, Charlie López e Inés Garland

Ver comentarios

Las más leídas

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Lo último

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Hubo más de 300 eventos programados y más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país. Tanto desde el municipio como desde el gobierno provincial trazaron un balance positivo

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Todo Newells se alineó con el plan salvación: desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Todo Newell's se alineó con el "plan salvación": desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Ovación
Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine
Ovación

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Policiales
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

La Ciudad
Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo Cholo Montironi

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo
Política

Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana
Información General

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas