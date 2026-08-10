Festejó su gol, cayó en un pozo y el VAR lo anuló: la insólita secuencia en el fútbol brasileño

Jacy Maranhao, defensor de Coritiba, saltó los carteles publicitarios para festejar su gol con los hinchas, pero terminó en el túnel y asustó a todos

Jacy Maranhao cayó en el túnel de vestuarios al festejar su gol, que luego fue anulado.

La liga brasileña de fútbol suele dejar imágenes sorprendentes aunque este fin de semana no fue por una jugada destacada o una demostración de talento. Durante el partido del sábado pasado entre Coritiba y Chapecoense del Brasileirao , Jacy Maranhao saltó los carteles publicitarios para festejar su gol con los hinchas, pero cayó directo en el túnel de los vestuarios .

El defensor de Coritiba no recordó que en ese mismo lugar, detrás de la valla, se encontraba el túnel que desciende hacia el vestuario del equipo visitante, por lo que cayó y “desapareció” por unos segundos .

Todo el estadio Couto Pereira quedó perplejo ante el accidente del futbolista que festejó con euforia y debió dejar el campo de juego por el golpe , aunque no sufrió ninguna lesión grave. Para colmo del jugador, el tanto fue anulado por fuera de juego luego de una revisión del VAR . De igual manera, su equipo se las arregló para llevarse la victoria por 2 a 1.

Jacy había anotado el segundo gol parcial de Coritiba en el cierre del primer tiempo, pero su error de cálculos en pleno festejo lo hizo caer directamente por la escalera del túnel que estaba completamente descubierta . Ante su caída, el defensor quedó fuera de la vista del público por unos segundos y reapareció rápidamente, simulando que no sucedió nada. El jugador continuó su festejo y se acercó a los hinchas , mientras que el cuerpo médico se acercaba para revisar su estadio luego del golpe.

>> Leer más: Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

A pesar del fuerte impacto, Jacy se mantuvo en cancha con algo de dolor, terminó el primer tiempo y volvió a salir a la cancha en la segunda etapa. No obstante, solamente tres minutos después pidió el cambio por las molestias.

“Ni siquiera me había acordado de que había una fosa allí. Cuando salté, ¿sabes cuando sueñas que te caes de un edificio? Fue algo así. Terminé torciéndome el tobillo. Y luego, cuando salía, después de la celebración, incluso me caí otra vez porque estaba en éxtasis. Luego empezó a doler mucho. Sé que esto se va a convertir en un meme”, expresó el propio futbolista ante los medios brasileños.