La huelga de guionistas ya lleva 60 días y altera todos los planes del streaming Series como "Stranger Things", "Emily In Paris", "Cobra Kai" y la nueva precuela de "Game Of Thrones" suspendieron su filmación debido al conflicto gremial Por Carolina Taffoni 29 de junio 2023 · 03:15hs

La esperada quinta y última temporada de “Stranger Things” detuvo por completo su producción.

Es muy probable que en los próximos meses las plataformas de streaming se queden cortas de estrenos. La huelga de guionistas de Estados Unidos, nucleados en el sindicato Writers Guild Of America (WGA), ya lleva 60 días, y en este tiempo las partes en conflicto no lograron acercar posiciones en ningún momento. La fortaleza del streaming está en su oferta imparable de novedades, pero esa maquinaria que siempre funciona a full está en peligro. La filmación de series que son verdaderos tanques como “Stranger Things”, “Cobra Kai”, “Emily In Paris” o la nueva precuela de “Game Of Thrones” se encuentra paralizada, mientras que otras como “The Mandalorian” y “Euphoria” van a retrasarse debido al conflicto gremial. Según la revista Variety, son más de 100 proyectos los que están afectados por el paro de guionistas.

Netflix, la empresa de streaming más importante del mundo, y la que se jacta de subir más estrenos que la competencia, deberá modificar su cronograma de lanzamientos. La esperada quinta y última temporada de “Stranger Things”, por ejemplo, está varada. Los hermanos Duffer, creadores de la trama situada en el Upside Down, se manifestaron a favor de los guionistas y revelaron que la producción se encuentra frenada hasta que se encuentre una solución al conflicto. “La escritura no se detiene cuando comienza el rodaje”, afirmaron en su cuenta oficial de Twitter.

Lotocki: "Si el culpable es el producto, Silvina Luna debería enjuiciar al Estado" "Frankenstein, un amigo diferente", una propuesta imperdible para vacaciones de invierno

Lo mismo sucede con la temporada final de “Cobra Kai”, que suspendió su rodaje cuando estaba a punto de arrancar. Jon Hurwitz, cocreador de la exitosa serie de Netflix, escribió en un comunicado: “Lápices abajo en la sala de escritores de «Cobra Kai». No hay escritores en el set. Estos no son tiempos divertidos, pero lamentablemente es necesario. En el momento en que se establezca un trato justo, volveremos a patear traseros. Mientras tanto, enviamos fuerza y apoyo al comité negociador”. El estreno de la nueva temporada estaba previsto para fines de 2023, pero ahora lo más probable es que se retrase hasta 2024. Un caso similar se da con la cuarta temporada de “Emily in Paris”, que debía comenzarse a filmar en julio, pero en la situación actual su rodaje se hará recién a fin de año.

cobra.jpg La última temporada de "Cobra Kai" está en pausa. En los planes de HBO Max también habrá retrasos, y nada menos que con la nueva precuela de “Game Of Thrones”. A través de sus redes sociales, George R.R. Martin, autor de la novela en la que se basa “GOT”, señaló que la sala de redacción del guión de “El caballero de los siete reinos” estará “cerrada mientras dure la huelga”, y expresó su apoyo al sindicato. Otras producciones de la plataforma que se verán afectadas son la temporada 3 de “Euphoria”, que ya viene con retraso y ahora trascendió que se estrenará recién en 2025, y también la temporada 3 de “Hacks”, la premiada comedia protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder. Si bien también se detuvo la escritura de guiones de la segunda temporada de “The Last Of Us” y la tercera de “The White Lotus”, HBO confía en que estas series se estrenarán en el tiempo pautado (2025 y 2024 respectivamente).

Amazon Prime Video, por su lado, tomó una decisión polémica: la segunda temporada de “Los anillos de poder”, la serie inspirada en el universo de las obras de Tolkien, terminó de filmarse sin sus dos showrunners en el set. Los guionistas JD Payne y Patrick McKay se unieron a la huelga del WGA y no estuvieron presentes en los últimos 20 días de rodaje de la serie. La plataforma no quiere dilatar los tiempos de su producción más costosa, e intentará mantener la fecha de estreno para principios del año que viene. Otras superproducciones afectadas por el paro son las del universo de Star Wars. “Andor”, la serie de Disney+ protagonizada por Diego Luna, recibió duras críticas por continuar trabajando en su segunda temporada cuando ya se había decretado la huelga de guionistas. Sin embargo, el showrunner de la serie, Tony Gilroy, aseguró en un comunicado: “Descontinué todo el trabajo de escritura relacionado con «Andor» antes de la medianoche del 1º de mayo”. La temporada dos de “Andor” debería ver la luz en agosto de 2024, pero todo apunta a que esa fecha se podría retrasar. Por otro lado, la temporada cuatro de “The Mandalorian” también tendría cierto delay. A pesar de que Jon Favreau afirmó en varias ocasiones que todos los guiones están terminados, el sitio Deadline informó que el rodaje de los nuevos episodios no empezará en septiembre como estaba pautado. andor.jpeg "Andor", la serie protagonizada por Diego Luna, también se frenó. Algunas series que se llevaron todos los aplausos de la crítica en los últimos años también deberán esperar a que se destrabe el conflicto gremial para poder llegar a buen puerto. La segunda temporada de “Severance”, la brillante serie de Apple+ dirigida por Ben Stiller, que ya viene complicada por problemas internos de producción, ahora además suma la demora por la huelga, mientras que la segunda temporada de “The Old Man”, la ficción de Star+ protagonizada por Jeff Bridges, se suspendió tras el rodaje de su cuarto episodio. El caso de “Abbott Elementary”, la premiada comedia de Disney+, es singular: no sólo paralizó la producción de su tercera temporada, sino que además podría terminar acortando sus episodios. En una entrevista con Democracy Now, la guionista de la serie, Brittani Nichols, expresó su deseo de que su trabajo sea más valorado en el futuro. “Tenemos un negocio consistentemente rentable, pero en este momento a los estudios parece que sólo les importa Wall Street. Están persiguiendo un conejo que nunca van a conseguir, y en esa persecución están atropellando a los trabajadores de esta industria”, afirmó. severance.jpg La segunda temporada de "Severance" parece no llegar nunca. Los guionistas nucleados en el WGA reclaman un nuevo acuerdo salarial con los grandes estudios de Hollywood, como Netflix, Walt Disney y Warner. El gremio indicó que las respuestas de los estudios fueron “insuficientes” para la “crisis” que atraviesan los escritores, cuyos salarios pierden mes a mes ante la inflación y cayeron un 23% en la última década. Otro punto de controversia entre los escritores y los estudios es la utilización de la inteligencia artificial para la creación de guiones. Entre fines de 2007 y principios de 2008 el WGA realizó un paro que duró 100 días. En ese momento, el cese total de actividades buscaba mejoras en los pagos por la retransmisión de sus trabajos por Internet y en DVD. ¿Se viene un paro de actores? A la huelga de guionistas podría sumarse un nuevo paro, en este caso protagonizado por los actores. El Sindicato de Actores de Cine y Televisión de EEUU (SAG) aprobó el pasado 5 de junio ir a la huelga a partir del 30 de junio si sus negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión fracasan. Ahora que la fecha límite se acerca, más de 300 actores firmaron un manifiesto apoyando el paro y pidiendo a los líderes del sindicato que se mantengan firmes en las negociaciones. Entre los firmantes figuran estrellas como Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Ben Stiller, Rami Malek, Julia Louis-Dreyfus y Amy Schumer.