La Capital | Ovación | Ever Banega

Ever Banega y su vuelta al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

El volante regresa rápidamente al estadio Marcelo Bielsa, pero esta vez con la camiseta del rival: Defensa y Justicia. Un condimento especial para el sábado

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

5 de febrero 2026 · 06:00hs
Ever Banega fue durante mucho tiempo un símbolo de Newells

Marcelo Bustamante / La Capital

Ever Banega fue durante mucho tiempo un símbolo de Newell's, pero su salida del club no fue que esperaba.

En una salida que estuvo demasiado alejada de su primera llegada a Newell’s, cuando la gente colmó parte del Coloso del Parque en 2014, para recibir a uno de sus hijos pródigos que regresaba del fútbol europeo para cumplir el sueño de vestir por primera vez la camiseta rojinegra, Ever Banega cerró su segundo ciclo en el Parque Independencia, ya en 2025, con una despedida que se dio entre gallos y medianoche. Pero el próximo sábado por la noche algo especial ocurrirá en el Coloso: el futbolista en cuestión dirá presente, pero como adversario.

En aquel 2014, parte de la platea Maxi Rodríguez fue colmada para ovacionar al crack de la selección argentina, que llegaba desde el Valencia, para sacarse ese gusto con el que convivió mucho tiempo, que era el de ponerse la camiseta de los colores que tenía tatuado prácticamente de toda la vida en su pierna, la de Newell’s. Acompañado de su familia, Ever vivió emocionado esa presentación, aunque después las cosas no salieron como todos pensaban.

La idea del enganche en aquel momento era buscar competir en la Copa Libertadores y tomar ritmo para ser convocado por Alejandro Sabella de cara al Mundial 2014. Lamentablemente para él, las cosas no salieron según lo esperado y, aunque fue parte de los seis partidos de la fase de grupos, la Lepra quedó eliminada de manera temprana en la Copa tras terminar tercero en su zona y, para como de males, el técnico de la albiceleste decidió no llevarlo al mundial de Brasil.

>>Leer más: El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"

El primer ciclo de Ever Banega en Newell's

Los números del nacido futbolísticamente en Oriental en el fútbol de nuestra ciudad, fueron los siguientes: jugó 20 partidos en su primer ciclo con la rojinegra, donde convirtió un gol y dio una asistencia. Aunque fue solamente un grito, quedó en la retina de los hinchas leprosos, quienes vieron cómo en la fecha 16 del Torneo Final, ante Tigre y en un estadio Marcelo Bielsa colmado, sacó un remate furibundo de media distancia que reventó el arco del Matador de Victoria, demostrando toda su clase.

Banega3
Los hinchas de Newell's siempre le brindaron el mayor apoyo a Ever Banega. En los últimos tiempos algo de eso cambió.

Los hinchas de Newell's siempre le brindaron el mayor apoyo a Ever Banega. En los últimos tiempos algo de eso cambió.

Después de esa etapa, el rumbo de Banega continuó en España, donde jugó y fue figura en el Sevilla durante dos períodos, además de pasar por el Inter de Milán y el Al-Shabab de Arabia Saudita, antes de volver a elegir a la Lepra en 2024 buscando revancha del flojo paso en 2014.

Pero lamentablemente para el último capitán que tuvo Newell’s previo al actual, Gabriel Arias, las cosas no iban a variar. La llamada de Ignacio Astore lo convenció y el ex Boca pegó la vuelta, buscando cerrar su carrera en el lugar donde latía su corazón y su pasión, tratando de borrar la primera etapa floja tanto en números como en rendimiento.

Contratiempos que le quitaron brillo

Entre algunas lesiones y expulsiones en la previa de partidos importantes que no le permitieron estar, como algún clásico ante Central, y un equipo que nunca lo acompañó, Banega nunca pudo terminar de ser aunque sea una sombra de ese futbolista que brilló en el mundo y con la camiseta de la selección nacional.

>>Leer más: Ever Banega firmó con Defensa y Justicia y enfrentará a Newell's en el Coloso

Su irregularidad, los malos torneos en las últimas dos temporadas y la falta de pelea que tuvo el club en los torneos locales, más las inasistencias a las copas internacionales, han dejado un sinsabor muy grande en el hincha leproso sobre el paso del crack por el Parque Independencia.

“Agradezco al club del que soy hincha que me haya abierto las puertas”, se refirió el enganche tras su incorporación a Defensa y Justicia, agregando que “había un desgaste” y que quedarse en el club del Parque hubiese significado “seguir con algo que ya no funcionaba”.

Defeee
El regreso de Ever Banega al Coloso será inmediato, sólo que lo hará vistiendo la camiseta de Defensa y Justicia.

El regreso de Ever Banega al Coloso será inmediato, sólo que lo hará vistiendo la camiseta de Defensa y Justicia.

El amor por la Lepra

El amor y el cariño que el volante creativo tiene por la Lepra es irreprochable pero, a veces, el fútbol tiene esas cosas, por más que uno quiera vivir momentos de felicidad, no se dan esas situaciones dentro del campo de juego. Así se fue Banega del club, en silencio, sin una despedida ni siquiera por redes sociales y seguramente con la espina clavada porque nunca pudo darle a su juego el brillo que pretendía.

El Coloso lo recibirá el próximo sábado desde las 22.15, esta vez, con la camiseta de otro club: Defensa y Justicia. Será ese mismo estadio que lo recibió por la puerta grande, pero que lo terminó despidiendo por la puerta de atrás como si fuese uno más de los que pasó sin pena ni gloria. El partido en sí y los puntos en disputa serán clave para el equipo de Orsi y Gómez, pero la presencia de Banega no será un dato menor. Será uno de los grandes condimentos de esos 90 minutos calientes que se esperan en el Coloso.

Noticias relacionadas
Leones FC. El técnico Franco Ferlazo da indicaciones en el medio del entrenamiento. El equipo de la familia Messi trabaja a full en Funes.    

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Jaminton Campaz jugó los dos primeros partidos, pero contra River no estuvo ni siquiera convocado.

Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

La Copa Argentina volverá al Coloso este miércoles por la tarde. 

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

El A526 de Alpine buscará dar pelea en la Fórmula 1 en este 2026, con Colapinto como titular.

Caliente previa de la F1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza

Ver comentarios

Las más leídas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Lo último

Estrenos de cine en Rosario: un drama candidato al Oscar, acción extranjera y animación para la familia

Estrenos de cine en Rosario: un drama candidato al Oscar, acción extranjera y animación para la familia

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

El programa FinEs está destinado a personas mayores de 18 años que cursaron la escuela media pero no tienen el título porque adeudan materias

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Por Carina Bazzoni

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia
Politica

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche
La Ciudad

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó
La Ciudad

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Ovación
Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Central: un arranque más flaco en puntos, pero con mejores expectativas

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Policiales
Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

La Ciudad
Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra
Política

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país
Política

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece
Policiales

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad
Política

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales
Policiales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos
POLICIALES

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos
La Ciudad

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos

Está dispuesto a ir donde le digan: aseguran que Jagger quiere conocer a Milei
Política

"Está dispuesto a ir donde le digan": aseguran que Jagger quiere conocer a Milei

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario
La Ciudad

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad
Política

El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad

Reforma laboral: según Bullrich está acordado el 95 % y faltan gobernadores
Política

Reforma laboral: según Bullrich está acordado el 95 % y faltan gobernadores