Avanzan los gasoductos para el desarrollo productivo en los departamentos San Martín y Belgrano

Autoridades provinciales visitaron las localidades a la vera de ruta 20, para conocer las obras de una infraestructura clave para el crecimiento económico de la región

Las obras correspondientes al gasoducto para el desarrollo productivo que se desarrollan a la vera de la ruta provincial 20 avanzan en los departamentos San Martín y Belgrano . Recientemente, funcionarios provinciales recorrieron las zonas donde se realizan los trabajos de esta infraestructura clave para el crecimiento económico de la región centro oeste de la provincia.

Este gasoducto, beneficiará a más de 19.000 habitantes en diez localidades de los departamentos Belgrano y San Martín, en localidades como María Susana, Piamonte, Bouquet, Crispi, Castelar, Shiffner, Montes de Oca, Landeta, Tortugas y Las Petacas.

Durante la jornada, participó Hernán Bertossi, gerente comercial de Enerfé, la empresa encargada de llevar adelante la construcción de los gasoductos. En el encuentro, las autoridades recorrieron la zona correspondiente a la Etapa II del gasoducto de la Ruta Provincial Nº 20 , donde se avanzó en distintos aspectos logísticos de una obra largamente esperada.

Entre los principales puntos trabajados, se abordó el trazado de la línea, el análisis de viabilidad técnica, la evaluación de la mejor ubicación para la instalación de la planta reductora , y estudios vinculados al consumo promedio tanto del sector productivo como del residencial.

Desarrollo para San Martín y Belgrano

En ese sentido, el senador Esteban Motta destacó la relevancia estratégica del proyecto: “La llegada del gas a esta región es estratégicamente fundamental para el desarrollo productivo de una región rica, que trabaja, produce y necesita del apoyo del gobierno para potenciar su producto”.

De esta manera, resaltó "el avance de los gasoductos representa un paso clave para consolidar el desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida de las comunidades del centro-oeste santafesino".

