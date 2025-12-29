La hija de Karina "La Princesita" y El Polaco revolucionó las redes al cantar "La Perla", de Rosalía

Sol Cwirkaluk compartió un video en TikTok que alcanzó los 200 mil likes y recibió elogios por su encantadora voz

Sol Cwirkaluk, hija de Karina “La Princesita” y El Polaco , dio un nuevo paso en su camino artístico y llamó la atención en redes sociales al interpretar “La Perla” , uno de los temas más recientes de Rosalía. La joven de 18 años publicó el video en su cuenta de TikTok y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

La interpretación superó más del millón y medio de visualizaciones en la plataforma y cientos de comentarios que destacaron su capacidad vocal y su impronta personal. “De tal palo tal astilla, la música se hereda”, “Tiene el mismo tono de la madre” y “Canta como Rapunzel de enredados” fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre los usuarios.

Desde temprana edad, Sol mostró su vocación por el canto y dejó en evidencia su vínculo natural con la música. Se formó con clases de canto y utiliza sus redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores en Instagram, para difundir covers en español e inglés.

Quién es Sol Cwirkaluk, la hija de Karina "La Princesita" y El Polaco

Sol Cwirkaluk nació el 30 de julio de 2007 y construyó un recorrido propio dentro del mundo artístico. A los 12 años debutó en televisión en el segmento “Pequeños gigantes” del programa de Susana Giménez.

Con el paso del tiempo, sumó nuevas apariciones en la pantalla chica, entre ellas en Showmatch, donde compartió escenario con su madre. Durante su adolescencia también cantó en vivo junto a sus padres y realizó estudios de comedias musicales.

Además de su actividad en redes sociales, Sol ya se presentó en escenarios de relevancia. A fines de 2023 cantó junto a El Polaco en el Teatro Gran Rex, uno de los espacios más emblemáticos de la música en Buenos Aires.

En busca de perfeccionarse, viajó a Nueva York para formarse en GO Broadway, un reconocido programa orientado a jóvenes artistas. Más allá de la música, la joven expresó en distintas oportunidades su intención de estudiar y trabajar en el exterior.