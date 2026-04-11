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La frase maradoniana con la que Dalma se refirió a Manuel Adorni, investigado por la Justicia

La hija del 10 fue consultada por la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete del gobierno nacional y se despachó al mejor estilo Maradona

11 de abril 2026 · 19:00hs
Dalma Maradona habló sobre la causa judicial sobre la figura de Manuel Adorni

Dalma Maradona habló sobre la causa judicial sobre la figura de Manuel Adorni, con quién tiene viejas disputas.

Diego Maradona es considerado por muchos como el mejor jugador del fútbol de la historia, pero también se destacaba por su carisma, que lo llevó a dejar frases icónicas y relacionadas a su figura. Por eso no es de extrañar que Dalma, la segunda hija que tuvo con Claudia Villafañe, tenga tintes discursivos como su padre y así lo dejó en claro para referirse a Manuel Adorni.

Dalma Maradona visitó el programa de Ángel De Brito en el canal de streaming Bondi. La buena relación que tienen la actriz y el conductor le permitió a De Brito preguntar por un tema especial: la causa de Manuel Adorni, jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei. Y la hija del 10 fue contundente con su respuesta.

Manuel Adorni no pasa por su mejor momento desde que se convirtió en funcionario público en diciembre de 2023: lo investigan por viajes al exterior y por la compra de propiedades, por lo que pesa sobre él una sospecha de enriquecimiento ilícito. En ese contexto, De Brito aprovechó una vieja disputa entre el economista devenido en figura de La Libertad Avanza y Dalma Maradona.

“No tengo nada para decir, suficiente con la actualidad encima”, dijo Dalma, intentando no entrar en polémica.

La frase maradoniana de Dalma

De todas formas, De Brito insitió con la vieja disputa entre la familia Maradona y el jefe de Gabinete. La polémica se generó cuando Adorni, en su faceta de vocero presidencial, se “olvidó” de nombrar a Diego Maradona en el marco del día internacional del zurdo, cuando saludó a Lionel Messi, Ángel Di María, Emanuel Ginobili, Sergio “Maravilla” Martínez y Guillermo Vilas, y a músicos como Gustavo Cerati y Charly García.

“Grandes zurdos que, en estos casos, sí aportaron a la grandeza de la Argentina”, había disparado Adorni. Cuando le preguntaron por Maradona, en tono de burla, el exvocero preguntó: “¿Quién?”. Tras esa exposición, los Maradona y en especial Dalma criticaron al referente libertario.

Ahora, con Adorni bajo la lupa de la justicia, De Brito insistió: “Le respondiste cuando estaba en pleno poder”. Instintivamente, Dalma expuso todo su gen maradoniano y lanzó: “Por eso. En el piso no le contesto a nadie”. Y dejó un silencio que rememoró las mejores frases de El Pelusa.

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La Justicia apunta a las refacciones de la casa de Manuel Adorni

La causa en la que la Justicia investiga a Adorni por probable enriquecimiento ilícito no para de sumar novedades: ahora el fiscal Gerardo Pollicita llamó a declarar al contratista que llevó adelante la refacción de la casa del funcionario ubicada en el country Indio Cua, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Matías Tabar, representante de la firma Grupo AA, cumplirá con la declaración el 24 de abril próximo, a las 9, en Comodoro Py. Pero no es el único: también fueron citadas las jubiladas que financiaron al funcionario del gobierno de Javier Milei en la operación de compra del departamento en el barrio porteño de Caballito.

>> Leer más: Estilo Maradona: las frases de Diego que son su marca registrada

Pollicita pidió que se presente todo tipo de documentación relacionada con las refacciones de la casa en el country en la provincia de Buenos Aires como, por ejemplo, presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, facturación y comprobantes de pago. Además, sobre las comunicaciones que mantuvo Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, titular de la propiedad, como figura.

En ese sentido, el fiscal también pidió que se reúna información respecto de las formas de pago, las cuales se hayan hecho en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta o permuta.

También el detalle de las cuentas bancarias, billeteras virtuales, así como de los CBU-CVU, cheques o instrumentos que hayan sido utilizados para percibir sumas de dinero que estén vinculadas con la obra y con la identificación de fechas, montos y pagadores, planos, renders y fotografías.

Además, deberán declarar y aportar pruebas las jubiladas prestamistas citadas por la Justicia. Tendrán que presentarse acompañadas de la documentación que sirva para aclarar el origen de los fondos vinculados a las operaciones inmobiliarias. El pase se cumple tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko en Comodoro Py.

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