Estilo Maradona: las frases de Diego que son su marca registrada

Se fue Diego. La noticia da la vuelta al mundo entero. Pero quedará su legado. Su fútbol es imborrable. Como también lo son algunas de sus más célebres frases.

Las frases de Maradona

“Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón de Octava y lo que siga en el campeonato este (con Argentinos)". De cuando era un niño en las Inferiores de Argentinos Juniors, ésa fue la primera expresión que trascendió el paso del tiempo y que incluso se sacó de contexto: durante décadas la frase se pasó cortada hasta la palabra "campeón", como si se refiriera a la Copa del Mundo, pero Diego (Dieguito) hablaba del torneo que estaba disputando en Juveniles.

“Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana”. La sensación única de ganar un superclásico, en palabras del Diez.

“Se le escapó la tortuga”. Viene de una anécdota desopilante con James Cheek, el ex embajador estadounidense en Argentina, cuando mandó a buscar una tortuga que se le había perdido al hijo en un campo de 3 mil hectáreas.

“Me siento más sólo que Kung Fu”. Durante sus días en Cuba, Diego describía así sus sensaciones.

“Si los novios de mis hijas las hacen llorar dos o tres veces, van a tener un accidente”. Diego y su amor por Dalma y Gianina.

"Cuando dicen que soy Dios yo respondo que están equivocados: soy un simple jugador de fútbol. Dios es Dios y yo soy Diego". Sobre cómo toma su deidad. También dijo: "Yo tengo línea directa con el Barba".

“Sólo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo”. La frase que mejor explica todo: a Maradona siempre lo señalaron como si tuviese que ser un ejemplo para la sociedad, cuando él nunca se puso en ese lugar.

"Creeme que me cortaron las piernas". Una de las frases más importantes de su carrera, cuando lo sacaron del Mundial 94 por su caso de doping.

"Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha". En 2001 en su partido despedida le habló a la Bombonera y dejó esa genialidad indeleble sobre su vida y el fútbol.

“La Selección es un Rolls Royce lleno de tierra, hay que limpiarlo”. Apenas asumió como DT de la Selección en 2008, tiró esta metáfora sobre el estado de la Mayor.

“Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana”. Simplemente una genialidad, sobre fútbol...

"Yo no soy ningún mago: los magos son los que están en Fiorito porque viven con mil pesos por mes". Un tipo que nunca jamás olvidó sus orígenes.

“Cuando entré al Vaticano y vi todo ese oro me convertí en una bola de fuego”. Una crítica a la Iglesia en el año 2004.

"¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano de Dios". Sobre el gol con la mano a Inglaterra en el 86, una genialidad absoluta.

“Quedar afuera de un Mundial sólo es comparable a ver cómo le peguen a tu vieja y vos estás atado a una silla”. Otra sobre la importancia que siempre les dio a los Mundiales: en 1998, después de la derrota con Holanda en cuartos de final.

"Tampoco muerto encontraría paz. Me utilizan en vida, y encontrarán el momento de hacerlo estando muerto". Lo difícil que es ser Maradona y los entornos que se aprovecharon de él...

“Ser Maradona es hermoso. Soy un tipo normal que por hacerle un gol a los ingleses, que nos mataron a los pibes en Malvinas, hoy la gente me conoce. Pero soy el tipo más normal". Una frase que quedó grabada en 2019 cuando le pidieron que se definiera.

“Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”. Una frase que lo define.

“Crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono”. Increíble ocurrencia sobre su infancia en Fiorito.