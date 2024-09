La estrella de hip-hop Diddy Combs podría pasar el resto de su vida en la cárcel

Los escándalos en torno a Diddy Combs, quien fuera pareja de Jennifer López, comenzaron cuando quedó envuelto en sospechas por el crimen del rapero Tupac Shakur en 1996 y el posterior asesinato de The Notorious B.I.G. el año siguiente. Pero las acusaciones por agresiones físicas y abusos sexuales comenzaron más tarde.

La cantante Cassie grabó en 2008 un disco con Bad Boy Records, la compañía discográfica de Diddy Combs, y luego se presentaron públicamente como pareja. Años después ella lo demandó: dijo que sufrió una "relación romántica y sexual manipuladora y coercitiva", además de agresiones físicas y abusos sexuales. El músico la acusó de intentar extorsionarlo y finalmente ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial.

Otra de sus novias, la modelo Gina Huynh, lo acusó en 2019 de agresiones físicas, y en 2023 hubo más demandas contra el cantante y productor: Joi Dickerson-Neal lo acusó de drogarla y agredirla sexualmente cuando era estudiante universitaria en 1991, y aseguró que él la había filmado y luego difundió las grabaciones. Y Liza Gardner lo demandó por obligarla a tener relaciones sexuales a principios de la década de 1990 y también por estrangularla hasta el desmayo. Él negó todas las acusaciones.

Meses más tarde, otra mujer presentó una demanda por haber sido traficada con fines sexuales, alcoholizada, drogada y violada en grupo por Diddy Combs y otros dos hombres, cuando ella tenía 17 años.

A principios de este año, Rodney Jones Jr, productor de nueve temas del disco de Diddy Combs "The Love Album: Off the Grid", aseguró que fue obligado por el artista a contratar prostitutas y participar en actos sexuales con ellas, además de afirmar que el cantante quiso "prepararlo" para tener relaciones sexuales con otro hombre.

Agentes federales allanaron dos propiedades de Diddy Combs en Los Ángeles y Miami, y finalmente fue arrestado en un hotel neoyorquino el lunes 16 de septiembre, imputado por crimen organizado, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción, y transporte para ejercer la prostitución.

Los fiscales también dijeron que el cantante organizaba eventos denominados "Freak Offs" en los que obligaba a las mujeres a interactuar con prostitutas mientras las filmaba, y lo señalan como responsable de convertir su gigantesco imperio comercial en una empresa criminal que amenazaba y abusaba de las mujeres.

Combs se declaró inocente ante un juez, quien le negó la libertad bajo fianza después de que los fiscales argumentaran que era una amenaza para la comunidad, por lo que permanece detenido.