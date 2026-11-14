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De Identi-kit a los Latin Grammy: el rosarino que fue nominado con la música de Piazzolla

Sergio Rivas, exintegrante de la emblemática banda de rock local, integra el Quinteto Revolucionario, nominado a Mejor Álbum de Tango. El músico, que ya ganó el galardón en 2019, recordó sus comienzos en la ciudad

14 de noviembre 2026 · 08:00hs
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Un rosarino forma parte de Qunteto Revolucionario

Un rosarino forma parte de Qunteto Revolucionario, el grupo nominado a los Latin Grammy.
De Identi-kit a los Latin Grammy: el rosarino que fue nominado con la música de Piazzolla

“Desde el día que fui a Casa Lyra a comprar mi primera guitarra hasta hoy, digo: ‘Dios, mirá todo el tiempo que pasó y todas las cosas que se lograron, cosas importantes ‘. Una de estas es la tercera nominación oficial con nuestro Quinteto Revolucionario”, dice el rosarino Sergio Rivas. Formó parte de la icónica banda de rock de los 80 Identi-kit y es uno de los integrantes del Quinteto Revolucionario, el conjunto nominado a los Latin Grammy por Mejor Álbum de Tango.

Este jueves 12 de noviembre se llevó a cabo la 27.ª edición de los Latin Grammy, los premios que reconocen a los principales artistas, compositores y profesionales de la industria de la música latina. Y Rosario tuvo sus representantes en la ceremonia. Fito Páez se consagró ganador del premio a Mejor Álbum de Rock por su último trabajo, "Shine", y, entre los nominados también estuvo el contrabajista Sergio Rivas, integrante del Quinteto Revolucionario, la agrupación argentina dedicada a interpretar y difundir la obra de Astor Piazzolla.

La nominación llegó por "Revolucionario filarmónico", un álbum grabado junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, bajo la dirección de Manuel López-Gómez y producido por Paulo Sánchez. Se trata de un nuevo reconocimiento para un quinteto que ya sabe lo que significa recibir este galardón: en 2019 ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Tango por "Revolucionario", cuando todavía se presentaba bajo el nombre de Quinteto Astor Piazzolla. Y En 2021 volvió a ser nominado por "100 Años".

Aunque finalmente al premio se lo quedó el Quinteto Astor Piazzolla, la nominación se vivió como todo gran logro del rosarino y el conjunto. "Para mí es tan grande saber que estuve nominado y es una emoción muy grande también representar a mi ciudad", dijo Rivas, en diálogo con La Capital, días antes de la gala de los Latin Grammy. De hecho, más allá del resultado, el conjunto celebró a lo grande el reconocimiento el 13 de noviembre, en la Fundación Beethoven, con un show en el que repasaron el legado de Piazzolla.

>> Leer más: La banda rosarina Identi-kit festeja sus 40 años con un show íntimo

El legado de Astor Piazzola

Desde hace más de dos décadas, el Quinteto Revolucionario —conocido hasta el 2020 como el Quinteto de la Fundación Astor Piazzolla— sostiene el objetivo de llevar la obra del compositor argentino a distintos rincones del mundo y mantener vigente su legado. “Aunque pareciera una idea redundante, que ya pasó, que ya no se escucha, no es así para nada. Piazzolla es completamente actual. A Piazzolla lo descubrís todos los días”, sostuvo Rivas.

El grupo lleva adelante un trabajo permanente de investigación sobre la obra del músico y se propuso traer al presente composiciones creadas hace más de seis décadas, con la idea de que siempre ofrece algo nuevo por descubrir. “Piazzolla es como tocar rock and roll para nosotros. Su música, que tanto fue resistida en su época, hoy es la que más representa quizás al tango. Cuando vos viajás, te mencionan Astor, Messi y Maradona”, destacó.

Incluso recordó una anécdota durante un paseo por Turín junto a Laura Escalada, viuda de Piazzolla, cuando encontraron un árbol genealógico de la música. “Decía Ginastera y en un momento decía Piazzolla, con todos los monstruos desde Bach hasta el momento. Piazzolla ya está totalmente metido en la música, reconocido mundialmente, recordó. Y sumó: "Por eso es inagotable el caudal de lo que ha dado y por eso seguimos descubriéndolo, seguimos tocándolo y reversionándolo. Y no nos cansamos de tocarlo”.

Esa vigencia también se refleja en "Revolucionario filarmónico", el álbum que les valió la tercera nominación a los Latin Grammy y que fue grabado íntegramente en Bogotá junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil. “Es un proyecto hermoso, con chicos que lo recibieron con un amor impresionante, que captaron todo lo que les queríamos decir sobre la música de Piazzolla, que admiraban su música, cosa que nos llamó muchísimo la atención y, además, con un respeto increíble”, destacó.

>> Leer más: "El tango en el mundo es Gardel y Piazzolla... y basta"

Un camino que empezó en Rosario

Sergio Rivas nació en Rosario, estudió en la Facultad de Música, integró la Sinfónica Provincial de Rosario y, antes de integrar el Quinteto Revolucionario y dedicarse a recorrer el mundo con la obra de Astor Piazzolla, fue el bajista de Identi-kit, una de las bandas de rock pop más emblemáticas de la historia musical local.

Según contó, con apenas 27 años decidió instalarse en Buenos Aires para continuar desarrollando su carrera musical, aunque por un camino diferente al que había transitado en su ciudad natal. “Vine a la música clásica, de hecho vine al Teatro Colón, y pronto pasé a la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto, de la que soy solista hace muchísimos años. Ahí me empecé a acercar a la música de Astor”, contó. Además la música del compositor ya formaba parte de su historia familiar: “Mi papá, que era una persona de clase media, un laburante, escuchaba muchísimo a Piazzolla. Después se dio la casualidad de empezar a tocar con un músico como Rodolfo Mederos, y ahí me acerqué más todavía y me empecé a enamorar de Astor. Ya en Buenos Aires me metí dentro del tango y no salí”.

Sin embargo, el rock y Rosario nunca quedaron atrás. En paralelo a su trabajo con el Quinteto Revolucionario, Rivas volvió a encontrarse con Identi-kit. En 2023, junto a Claudio Mottura y Jorge Risso, participó del reencuentro de la banda en el Espacio Cultural Universitario (ECU), en una presentación en la que convocaron a una multitud que cantaba las canciones como si el tiempo no hubiera pasado.

El grupo continúa trabajando a distancia, con Rivas instalado en Buenos Aires y sus compañeros en Rosario. “De hecho, estamos por sacar un tema nuevo”, adelantó. También describió el entusiasmo de zigzaguear entre el tango y el rock: “Para mí es adrenalina pura, pasar del bajo al contrabajo”.

A pesar de los años fuera de la ciudad, Rivas aseguró que sus raíces rosarinas "no se van nunca". “Soy rosarino, de hecho acá me conocen como el rosarino. Me sigo comiendo las eses de una manera impresionante”, dijo entre risas.

Su sentido de pertenencia adquiere otra dimensión cuando habla de la nominación al Latin Grammy: “Para mí es tan grande saber que estuve nominado y es una emoción muy grande también representar a mi ciudad. Es un orgullo enorme. También es un buen ejemplo para todo aquel del resto del país, especialmente para todos los rosarinos que comienzan en la música y a veces les dicen: ‘¿Qué vas a hacer con la música?’. Pueden pasar muchas cosas. Nunca hay que bajar los brazos y siempre hay que seguir adelante”, cerró.

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