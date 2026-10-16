Wanda Nara vende una camiseta de la selección: cuánto cuesta y por qué la relacionan con Icardi

La prenda lleva el número 9, el mismo que utilizó el delantero durante su paso por la albiceleste. Está publicada en una feria americana online

A pocos días de que se dictara el divorcio de Mauro Icardi , Wanda Nara volvió a sorprender y sumó un nuevo capítulo al conflicto con el futbolista . La mediática puso a la venta la supuesta camiseta original que el jugador utilizó en sus breves participaciones con la selección argentina .

Hace menos de una semana, y tras años de disputa legal, el Tribunal de Milán declaró disuelto de manera oficial el matrimonio entre el futbolista y la mediática. Si bien parecía que el conflicto había llegado a su fin, en las últimas horas se conoció que Nara puso a la venta una camiseta de la selección argentina con el número 9, el mismo que utilizó el rosarino durante su paso por equipo argentino .

La noticia se conoció en el programa Intrusos (América TV). Wanda Nara tiene un sitio web, en el que vende distintas prendas que son de su propiedad y que ya no utiliza.

Fue a través de su tradicional feria americana online donde la mediática publicó a la venta una camiseta que habría utilizado Mauro Icardi durante su paso por la selección argentina , con un precio de $20.000 . "Remera original exjugador poco uso" , figura en el título de la publicación del producto.

Y en la descripción se lee: “Camiseta Selección Argentina N.º 9. Exjugador. Camiseta de la Selección Argentina con el clásico diseño de franjas celestes y blancas, detalles en negro y el número 9 en el frente y la espalda, acompañado del nombre”.

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Si bien no está confirmado que se trate de la camiseta original que Icardi utilizó durante su paso por el seleccionado nacional, el hecho de que Wanda la haya puesto a la venta generó repercusión.