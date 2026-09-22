La sorpresiva revelación de Lowrdez de Bandana sobre Emilia Mernes: "No quiso grabar con nosotras"

Durante una entrevista con el streaming de Popstars, la integrante de Bandana contó que intentaron hacer una colaboración con la cantante de MP3

Lowrdez de Bandana habló sobre una situación que atravesaron con Emilia Mernes

El grupo pop de los 2000 Bandana regresó hace pocos días a Popstars , el programa que las vio nacer. Más de veinte años después de su primera emisión, las integrantes volvieron a ser parte del reality y, en ese contexto, pasaron por el canal de streaming del programa y hablaron sobre una sorpresiva situación que atravesaron con Emilia Mernes

Cabe recordar que, durante su gira MP3, Emilia Mernes interpretó una versión de “Maldita noche” , uno de los clásicos de Bandana. La cantante no solo hizo el cover con su propia voz durante sus shows, sino que además publicó en Spotify una versión en vivo de la canción.

Fue justamente en relación con este tema que Lowrdez reveló una inesperado reclamo que tuvo como protagonista a la cantante de MP3.

Qué dijo Lowrdez sobre Emilia Mernes

Durante una entrevista con el streaming de Popstars de Telefe, las integrantes de Bandana recordaron distintos momentos de su carrera y también hablaron sobre su vínculo con Emilia Mernes.

Lowrdez Fernández sorprendió al revelar que habían intentado grabar junto a la cantante de MP3 una nueva versión de “Maldita noche”. “Le mandamos un saludo a Emilia, que no quiso grabar ‘Maldita noche’ con nosotras”, lanzó durante la charla.

La frase generó una inmediata reacción de Lissa Vera: "Ay, pero embrollera, la verdadera embrollera”.

Luego, Lowrdez explicó lo que había sucedido: “No sabemos por qué. De repente nos dijeron: ‘No, Emilia ya lo grabó sola, lo saco’”. Pero la integrante de Bandana fue todavía más contundente al referirse a la decisión de Emilia de interpretar la canción sin la participación de Bandana. “¿Con el permiso de quién? Yo no la bendije”, expresó.

Por su parte, Virginia Da Cunha, intentó apaciguar las aguas: “Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez”.

Sin embargo, Lowrdez volvió a responder con humor: “¡Homenaje que me hagan cuando estoy muerta, boluda!”. Y agregó: “Yo te homenajeo porque sos una estatua viviente, ¿entendés?”.