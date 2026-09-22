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Homero Pettinato y Sofía Gonet contaron el acoso y las amenazas que sufren hace años

La ex pareja habló públicamente del hostigamiento que padecen por parte del mismo hombre, que el lunes se presentó en el estudio de Olga

22 de septiembre 2026 · 10:20hs
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Homero Pettinato fue amenazado al aire por un hombre que acosa hace años a su ex pareja Sofía Gonet

Homero Pettinato fue amenazado al aire por un hombre que acosa hace años a su ex pareja Sofía Gonet

Homero Pettinato se encontraba el lunes al aire de su programa en el streaming Olga cuando una persona se presentó afuera y a través de la ventana le hizo un gesto amenazante. Según contó, el hombre en cuestión acosa hace años a su ex pareja, Sofía “La Reini” Gonet.

“El peligro yo siempre lo sentía lejano. Finalmente se apersonó”, dijo Homero a sus compañeros de piso. Más adelante, aseguró a través de historias de Instagram que había formalizado la denuncia ante la Policía. “Creo que Sofi va a hacer lo mismo. Creo que no hay que dejar crecer esto”, agregó.

Pettinato recibió comentarios que afirmaban que el hombre convive con padecimientos de salud mental. “Me toca una fibra muy cercana, ya lo saben, y creo que debe ser parte de un cuadro suyo esta obsesión que tiene con Sofi y también la obsesión con la idea de matarme y así ganarse el amor de Sofi. No quiero, por favor, que lo violenten, que lo amenacen, que lo persigan o que lo escrachen”, subrayó Homero en este sentido, haciendo referencia a la situación de su hermano Felipe.

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“No es para que se active el odio de Twitter y vayan todos con una antorcha a quemarlo en una plaza a una persona que está enferma. Mi mayor deseo es que esa persona pueda vivir libre en sociedad, pero sana, sin delirios, ni con Sofi, ni delirios violentos con cualquier persona que ame a Sofi”, agregó.

El relato de Sofía Gonet sobre el acoso

Por su parte, Gonet dio detalles de la situación. “Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje”, dijo en un móvil.

“A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó, y conmigo medio que construyó una relación parasocial en la que yo no sé si soy su mujer o qué. Yo nunca hablé con él y siempre evité todo contacto. Yo lo bloqueaba de cada cuenta que me aparecía, pero de alguna manera u otra, siempre volvía a llegarme la notificación. Fui dos veces a la policía y no hicieron nada. Me tuve que mudar yo”, cerró.

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