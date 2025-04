Karina Jelinek se casa en Tulum: ¿quién es la misteriosa mujer que le robó el corazón?

¿Cómo será el casamiento?

“Se casan Karina Jelinek y Flor Parise. Hubo propuesta de matrimonio, la propuesta fue afuera y Majo estuvo presente”, comenzó Yanina Latorre. A continuación, la amiga íntima de la pareja, Majo Martino, comentó que no será un casamiento tradicional. Es decir que no se van a casar por civil ni por iglesia sino que se trata de una fiesta simbólica. “Ellas lo tienen pensado hace mucho. Venían hablando si se casaban o no y al final decidieron que sí”, detalló Majo.

Luego agregó que la boda se llevará a cabo en la isla de Tulum en México. "Una de las mejores amigas de Flor vive en México, ella va a ser la wedding planner. Se van a poner las dos el vestido de novia”, agregó la panelista.

El casamiento estaría planificado para llevarse a cabo en el mes de junio y, según adelantaron, no tendrán muchos invitados. Sin embargo, Majo aclaró: “Igual con ellas todo puede pasar, son muy cambiantes. Un día está todo bien, al otro día está todo mal”.

Antes de cerrar mostraron un video exclusivo del paradisiaco lugar donde se celebrará el amor de las modelos.

Embed

>>Leer más: Karina Jelinek fue víctima de una estafa y no podrá cumplir su sueño

¿Quién es Flor Parise?

Flor Parise, la actual pareja de Karina Jelinek, es una modelo argentina. En sus redes sociales suele mostrarse junto a su único hijo viajando por el mundo. Según comentaron en el programa “Sálvense quien pueda”, fue pareja de “Lechuga”, el actual novio de Sabrina Rojas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Flor Parise (@florparise)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Flor Parise (@florparise)

Su relación con Jelinek comenzó por cuestiones laborales: la modelo se encargaba de gestionarle los contratos profesionales. Aunque inicialmente decidieron mantener el vínculo por fuera del ojo mediático, poco a poco se fueron mostrando juntas en redes sociales hasta blanquear su romance.

Luego de haber convivido en Miami por un tiempo, la pareja se mudó a Argentina donde reside actualmente.