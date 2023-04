Julieta Poggio confesó dónde sueña trabajar

Julieta Poggio salió de la casa de Gran Hermano y no paró de recibir propuestas laborales. Una que ya tiene su firma es la obra Coqueluche, de la mano de José María Muscari y Carlos Rottemberg. La ex GH actuará, nada más y nada menos, que con Betiana Blum en la comedia que fue un éxito cuando la protagonizaron Niní Marshall y Thelma Biral.

Pero, la joven actriz, modelo e influencer ya sueña con despegar con su carrera y triunfar en el exterior. "Quiero comprarme un departamento porque tengo ganas de irme a vivir sola, aunque cerca de mis papás. ¡Y viajar! Me gustaría vivir la experiencia de ir tres meses a Europa, pasear y también quizás trabajar. Aunque no me imagino viviendo afuera porque me haría mucha falta mi familia. Si puedo fantasear sin límite me gustaría formar parte del elenco de la serie española Elite… Me re veo ahí", le dijo a la revista ¡Hola!