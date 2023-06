Jorge Rial aseguró que solo siente "amor y compasión" por su hija Morena

El conductor se refirió específicamente a Luis Ventura, que se sumó a los ataques de More y formuló fuertes acusaciones contra su ex socio: “El otro diciendo que yo fui parte de entongues y cosas que no tienen la más mínima idea porque con Luis no hablo hace diez años. Sinceramente, me rompe mucho las pelotas lo que estuvo diciendo últimamente. No me interesa ni un poco lo que tenga que decir. No importa cuánto perdón pidas después, de esto no se vuelve”.