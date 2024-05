Jason Momoa confirmó en Instagram su romance con la hija de Ricardo Arjona

Jason Momoa tuvo un ascenso meteórico en Hollywood. No sin esfuerzo, logró alcanzar la cina de la Meca del cine y lo logro paso a paso, pero con firmeza. Su participación en el gran tanque de HBO "Game of Thrones" lo puso en el radar de las grandes productoras, pero su Aquaman fue lo que los catapultó a la fama mundial .

Haber participado de "La Liga de la Justicia" junto a Gal Gado t, como la Mujer Marvilla , Ben Afflek , como Batman, y Henry Cavill , como Superman, no solo lo convirtió en un indispensable de la escudería DC sino que le abrió un panorama más amplio a su carrera profesional , que exploró nuevos horizontes.

Momoa se reveló como un actor atlético y sensible , pero también como un animador contagioso que en cada una de sus participaciones tanto televisivas como en redes sociales desplegó energía y buen humor . Se erigió en una figura atractiva tanto por ser un galán apuesto y entrador como por saber ganarse la atención del gran público.

Así y todo, en su vida amorosa no era todo color de rosas. Su matrimonio con la actriz estadounidense Lisa Bonet, famosa por haber participado en "The Cosby Show", duró tan solo dos años y, aunque después de la separación, se vinculó al actor con otras estrellas de cine, fueron solo relaciones pasajeras, que no llegaron a consolidarse.