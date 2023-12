"Aquaman y el reino perdido" despide al antiguo Universo DC

Pero a pesar de sus frustraciones y alegrías, lo que el héroe y miembro de la Liga de la Justicia no esperaba era la reaparición en el panorama de David Kane/Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), quien tras los eventos vistos en la primera película sigue en busca de venganza por la muerte de su padre y no piensa detenerse hasta no acabar con Aquaman de una vez y para siempre.