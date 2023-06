J Mena vuelve a Rosario con "Mala sangre", más auténtica que nunca

Fue hacer lo que tenía ganas, no desde un lugar caprichoso. Estábamos embarcados en otro disco y cae la pandemia en el medio. Eso nos obligó a todos a todos a meternos para adentro literal y no literalmente, y con eso vinieron las preguntas, los-auto planteos. Yo soy muy pensante y muy mental. Con ese tiempo, me di cuenta que había algo un poco engañoso en lo que estábamos haciendo antes de “Mala Sangre”. Creo que hoy en día hay muchos productores muy buenos, sobre todo en urbano y reggaetón. Entonces había algo que enganchaba al instante de ciertas canciones que estábamos laburando, porque tenía esos beats y melodías muy pegadizas, pero después me quedaba con la sensación de un vacío. Me di cuenta que yo estaba en una búsqueda un poquito más personal y más profunda.

¿Con qué tuvo que ver esa búsqueda y qué encontraste?

La música para mí es decir que no a muchos proyectos. En lo personal, yo soy mamá y para mí frenar a hacer música es una inversión enorme. Porque dejo de laburar de otras cosas y no gano plata en ese tiempo. Es difícil cuando una es actriz hace tanto, y ya compraron una faceta tuya, decir “ahora voy a hacer esto”. Hay un mito también de que si tenés seguidores, a la gente le vendés cosas. Pero nada que ver, es muy difícil vender entradas para un show. Entonces pensé qué pasaba conmigo y con la música, para qué volvía. Ahí aparecieron “La tonta” y “La cobra”, canciones con las que, más allá del éxito de reproducciones, pasó algo con la gente y con las mujeres sobre todo. Me di cuenta que tengo una fuerza en lo que yo digo, más allá de si canto, si bailo, si muestro el culo o si no muestro el culo. Hay algo más. Mi fuerte como cantante es lo que yo cuento. Ahí hay un lazo con la gente, que es lo que a mí me llena como persona. Entonces no podía ni quería sacar una canción que ni yo misma sé qué dice. Y ese era el camino que estábamos tomando y que a mí ya me estaba incomodando. Es otra manera de laburar que no está mal para nada pero a mí me estaba achicando, borrando mi peculiaridad: qué tengo yo para contar y qué me diferencia. Y soy una mina a la que le pasaron muchas cosas y las comparte. Y del otro lado se me agitó un público que en algún momento, con alguna canción, te dice: “A mí también me pasó esto”.



Eso fue abrir nuevamente mi corazón y mi alma, que no me estaba pasando con esas otras canciones que decidí que no salgan y con las que no me estaba pasando nada. Eso siempre es un laburo muy artesanal, en el que el equipo que te ayuda a hacer una canción en una semana no te puede ayudar porque es tu historia. Volví a la lapicera, la libreta, la guitarra criolla. También recordé que “La tonta” y “La cobra” las compuse así, y que después vino la producción. “Mala Sangre” se hizo así: laburé todas las composiciones así, con una criolla y la voz y la producción vino al final, para mí no era lo más importante. Después me pareció obvio, porque soy geminiana y curiosa, que podíamos explorar ritmos. Ahora me hacen notar que hay folklore, tango, cumbia. Y yo, sí, obvio. Pero me parece que se mantiene una columna vertebral donde todos estos géneros son muy argentinos, algo que para mí fue muy importante con este disco. Porque creo que hay algo en ese sonido que le permite a mis letras tener más verdad. Yo siento que a veces en el urbano y el reggaeton gana el beat. Hay canciones así que me fascinan, pero no tengo idea de qué hablan. Yo acá quería que protagonicen las letras. Fue mucho laburo, y nació de fracasos y errores. Por eso tardó más de tres años.

Hay mucha vulnerabilidad en el disco, en las historias que contás, pero termina en una nota más alta con “Lo que tenga que pasar”. ¿Buscaste dar cuenta de un proceso que termina en aceptación y celebración?

Creo que cuando una hace canción algo es porque tiene ganas de convertirlo en algo bueno. “La tonta” era una canción triste. Y sí, el trasfondo es triste, nadie quiere estar sola en la casa y que te boludee tu marido. Pero yo quería que la gente lo escuche y sea un empujoncito para salir de una situación así y celebrarlo. Entonces cambiamos la producción de la canción para que sea un abrazo musical. “Mala Sangre” tiene un camino. Cuando tuve la idea de hacer una peli, porque sentía que todos los videos se podían conectar, y que así iba a ser más fuerte la historia y el concepto. Empieza con una chica medio inocente que después se vuelve medio malvada porque la traicionan un montón. Después se abre esa valija que trae la luz, que es mi hijo. Y en “Lo que tenga que durar” se empieza a ver el backstage como para decir que al final todo eso es parte de la vida, y ya. Creo que con las canciones, en lo personal, hago que valga la pena todo lo que me pasó. Incluso lo que no estuvo para nada bueno. Es darle una vuelta y decir: “¿Sabés qué? Valió la pena”. Y eso es lo que me gusta transmitir. Hablás mucho de la importancia de contar historias con tu música, con el show.

Y también contaste la historia de cada canción en redes. ¿Por qué para vos es importante compartir ese trasfondo?

Siento que hasta que salió no me di cuenta que era un disco verdadero, de no ficción. Y eso es muy especial. Sentí que eso era lo más valioso, contar que cada canción tiene un recontra significado. Por ejemplo, “Cruel y despiadado” es una cumbia que es la historia de una amiga mía que se llama Macarena. Esto es un sello particular del disco.

¿Cómo fue el proceso de trasladar este show al vivo, y ponerlo en diálogo con tus otros discos?

Para mí, el vivo es mi lugar más fuerte, lo cual no es poco. Siempre me trae muchos nervios porque soy una persona muy autoexigente. Entonces ensayamos cuatro meses. En otro momento me pasé un poco de rosca y no la pasé tan bien como la podría haber pasado. Mi plan esta vez es pasarla bien. Para mí, hacer coreografías no es fácil. Pensé que este era un disco que a lo mejor no hacía falta bailar, pero los chicos de 3Música armaron un show que imaginate. Y me empecé a cebar. Empecé a nadar, a abrir los pulmones porque supe que iba a ser difícil. Pero el show de “Mala Sangre” me trae la misma licencia que me trajo el disco, de saber que yo puedo hacer lo que quiera en el escenario. Antes era más de pensar en qué tiene que hacer una chica que hace pop. Ahora me desvestí de muchas cosas que no me gustaban y me di cuenta que puedo hacer lo que quiera. Después, por primera vez, estoy yo como actriz. Hay momentos que no son de baile ni de canto. Obviamente también hay mil coreografías, trucos, saltos y cosas que digo “ay, por qué”. Y a la vez dije: si vuelvo, vuelvo con todo y quedan todos con la mandíbula en el piso.

Tenés una fuerte presencia en redes, y sin embargo en un momento decidiste irte por diez meses. ¿Qué consejos le das a alguien que empieza a hacer contenido en relación a esto?

Creo que hoy hay unas métricas muy peligrosas que son mentira. Todo tiene un termómetro con el que hay que tener mucho cuidado porque no es verdad. Es una porción de una realidad, pero no la realidad. Es muy corto y bastante vacío hacer algo sólo para que pase algo con esas métricas. Hay como una desesperación por gustar y por llegar. En la música se escucha mucho esto de que algo no funcionó. ¿Y quién dijo que no funcionó? ¿Porque no está en el top ten de no sé qué? Me ha pasado a mí de estar con una canción en el puesto uno de algo, y yo no sentirme para nada espectacular. Entonces por ahí saco algo que no lo meten en una lista de Spotify porque no suena a lo que tiene que sonar, pero yo estoy en mi mejor momento. Mi consejo sería que el termómetro es propio. Los ajenos son peligrosos.