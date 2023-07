La nueva producción en clave de thriller de espionaje, sigue al legendario superespía de S.H.I.E.L.D. en su intento contra reloj de frustrar una invasión a la Tierra por parte de una facción de skrulls que cambian de forma. “Nos interesó el elemento de thriller político sinuoso que tiene «Invasión secreta», así como la paranoia inherente de la idea de no saber en quién confiar y en quién, no. Y los skrulls se ven en formas que no se han visto hasta ahora”, dijo en el momento del estreno Kevin Feige, presidente y productor ejecutivo de Marvel.

Samuel Jackson, como Nick Fury, debe combatir un plan siniestro.

Colman saltó a la fama internacional con su trabajo en “La favorita”, película de 2018 de Yorgos Lanthimos por la cual ganó el Oscar a mejor actriz protagónica por su interpretación de la reina Ana de Inglaterra. Ese film le abrió las puertas de Hollywood y la popularidad internacional, tal como ocurrió con otras legendarias artistas de Reino Unido como Judi Dench y Helen Mirren, entre otras, que también incursionaron en exitosas franquicias de acción en Estados Unidos.

Luego de “La favorita” llegó “El padre”, nominada en 2021 a cinco Oscar, incluido el de mejor actriz de reparto para Colman como la hija del personaje de Anthony Hopkins, quien fue galardonado como mejor actor. Después de los veinte episodios de “The Crown”, en 2021 se la vió en “La hija oscura”, nuevamente con tres nominaciones, una de ellas para Colman y otra para la directora Maggie Gyllenhaal. Por “The Crown” y “La favorita”, Colman también obtuvo el Globo de Oro, galardón al que además fue nominada por “La hija oscura”.

En esta primera incursión en el Universo Cinematográfico Marvel, Colman interpreta a Sonya Falsworth, personaje al que la actriz consideró como “una vieja amiga de Nick Fury. Son dos amigos que se respetan y se agradan mutuamente, pero que no se tienen demasiada confianza. Tienen una larga historia”, afirmó.

“Me incorporé a las películas de Marvel ahora que mis hijos son adolescentes”, contó Colman. “Cuando eran más pequeños, nos sentábamos juntos en familia y las mirábamos. Al principio pensé que no eran para mí, pero a medida que las fui viendo, me enganché, y los chicos me explicaban los orígenes de todo y cómo se relacionaban las cosas. Me metí en ese mundo y las películas me encantaron. Formar parte de ese mundo ahora es algo que nunca me imaginé que iba a pasar. Todos los que están involucrados están encantados de formar parte, y fue divertidísimo, de principio a fin”, dijo la actriz sobre este debut.

Falsworth es una agente de MI6 y sus intervenciones tienen lugar en la oficina de Sonya en Moscú. Las escenas, contó Colman, se grabaron en la propiedad Hatfield House, ubicada en Hertforshire, Inglaterra, un espacio con una antigua historia, paredes revestidas de paneles de madera y decenas de relojes distribuidos por la habitación.

Según explicó, interactuar con Jackson fue toda una experiencia. “Adoro a Samuel L. Jackson. Estaba muy entusiasmada y muy nerviosa cuando supe que lo iba a conocer, y fue realmente adorable. Dijo que mis zapatillas eran una joya, y creo que no me las saqué durante un año entero”, bromeó. “Creo que teníamos química en el set porque estábamos los dos muy entusiasmados por conocernos y nos llevamos muy bien. A él le gusta payasear y a mi también. Fue muy lindo. Creo que estábamos entusiasmados de trabajar juntos y disfrutamos el proceso”.

Sonya y Fury, apuntó Colman, tienen una visión distinta sobre los skrull. “Sonya y Fury ven a los skrull de manera diferente. El sabe que algunos de ellos son buenos, y ella piensa que son todos malos, así que tienen que llegar a un acuerdo”. Sin embargo, entre todos los momentos estimulantes que tuvo durante el rodaje, Colman mencionó su preferido: “Mi recuerdo preferido es Samuel L. Jackson y yo sentados en un auto bailando al son de «Audacity», de Stormzy. Fue el mejor momento de todos”.