Disney+ lanzó el tráiler de "Todo Vale", la nueva serie del director de "American Horror Story"

Se trata de un drama legal dirigido por Ryan Murphy y protagonizado por Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson

14 de octubre 2025 · 21:41hs
Disney+ dio a concoer el tráiler oficial de la nueva serie protagonziada por Kim Kardashian

Disney+ dio a concoer el tráiler oficial de la nueva serie protagonziada por Kim Kardashian

Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson protagonizan "Todo Vale”, la esperada serie que estrenará en Disney+. Se trata de un drama legal, dirigido por Ryan Murphy, el director de éxitos como "American Horror Story", "Glee" y "Monster".

La plataforma de streaming ya dio a conocer el tráiler y el póster oficial de la producción que tiene fecha de estreno para el 4 de noviembre exclusivamente en Disney+. “Todo vale” llegará con tres episodios y, luego, se estrenará un nuevo episodio cada martes.

Cabe remarcar que, a partir de hoy, Hulu se convierte en la marca global de entretenimiento general de Disney+, reemplazando a Star. De esta forma, “Todo Vale” se suma así a títulos aclamados por la crítica como Only Murders in the Building y Shogun, todos disponibles en la sección Hulu de Disney+.

Una historia de drama legal

“Todo Vale” sigue a un equipo de abogadas especializadas en divorcios que decide abandonar un estudio dominado por hombres para crear su propio bufete de alto nivel. Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, enfrentan separaciones mediáticas, secretos escandalosos y lealtades cambiantes tanto dentro como fuera de la sala del tribunal.

En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no sólo participan en el juego, sino que lo transforman.

Una producción y elenco de lujo

La serie es una producción de 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television. A pocos días dle estreno de su última produccion "Monstruo: La historia de Ed Gein", Murphy vuelve a desempeñarse como guionista, productor ejecutivo y director, acompañado por Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene y Richard Levine en roles de producción ejecutiva.

Las protagonistas Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson también son productoras ejecutivas. Anthony Hemingway se suma como productor ejecutivo y director, mientras que Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson y Nissa Diederich completan el equipo de productores ejecutivos.

El tráiler de "Todo Vale"

