Disney+ lanzó el tráiler de "Todo Vale", la nueva serie del director de "American Horror Story"

Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson protagonizan "Todo Vale”, la esperada serie que estrenará en Disney+. Se trata de un drama legal, dirigido por Ryan Murphy, el director de éxitos como "American Horror Story", "Glee" y "Monster".
Se trata de un drama legal dirigido por Ryan Murphy y protagonizado por Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson
Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson protagonizan "Todo Vale”, la esperada serie que estrenará en Disney+. Se trata de un drama legal, dirigido por Ryan Murphy, el director de éxitos como "American Horror Story", "Glee" y "Monster".
La plataforma de streaming ya dio a conocer el tráiler y el póster oficial de la producción que tiene fecha de estreno para el 4 de noviembre exclusivamente en Disney+. “Todo vale” llegará con tres episodios y, luego, se estrenará un nuevo episodio cada martes.
Cabe remarcar que, a partir de hoy, Hulu se convierte en la marca global de entretenimiento general de Disney+, reemplazando a Star. De esta forma, “Todo Vale” se suma así a títulos aclamados por la crítica como Only Murders in the Building y Shogun, todos disponibles en la sección Hulu de Disney+.
“Todo Vale” sigue a un equipo de abogadas especializadas en divorcios que decide abandonar un estudio dominado por hombres para crear su propio bufete de alto nivel. Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, enfrentan separaciones mediáticas, secretos escandalosos y lealtades cambiantes tanto dentro como fuera de la sala del tribunal.
>> Leer más: Taylor Swift anunció una serie y una película de "The Eras Tour": todo lo hay que saber
En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no sólo participan en el juego, sino que lo transforman.
La serie es una producción de 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television. A pocos días dle estreno de su última produccion "Monstruo: La historia de Ed Gein", Murphy vuelve a desempeñarse como guionista, productor ejecutivo y director, acompañado por Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene y Richard Levine en roles de producción ejecutiva.
Las protagonistas Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson también son productoras ejecutivas. Anthony Hemingway se suma como productor ejecutivo y director, mientras que Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson y Nissa Diederich completan el equipo de productores ejecutivos.
>> Leer más: Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años
Las intervenciones del municipio en las calles se incrementaron un 24%, en promedio, este año. Los pedidos de raciones de comida, entre los indicadores que más crecieron