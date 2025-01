"Uy, me estoy comiendo a mi tío": filtran chats que confirman la infidelidad del ex de Ingrid Grudke con su sobrina

Con la advertencia de estas dos personas, más los rumores en su tierra natal, en octubre de 2024, Ingrid descubrió con pruebas irrefutables de la relación entre su sobrina política y su marido, por lo que decidió separarse. Fue recién días atrás que pudo hablar: "Lo que pasa es que es mi historia y yo sabía que esto iba a saltar en algún momento y me tenía que hacer cargo. ¿Qué voy a hacer? Esta es la realidad, aunque ellos me lo nieguen. Yo sé lo que viví y lo doloroso que es para mí", dijo y continuó el relato sobre cómo vio con sus propios ojos al "amor de su vida" vinculándose con otra persona a poco metros de ella: "Vi imágenes que no me voy a sacar nunca de la cabeza, de ellos abrazándose y besándose en el ascensor de mi edificio, mientras yo estaba en otra habitación", dijo con la voz entrecortada.

Mientras los dos involucrados en la infidelidad lo niegan, Ingrid Grudke filtró los chats que comprueban lo que ella vivió: "Y si me levanto y te chapo y ya", le escribió Martín a la tercera en discordia en una de las conversaciones que se filtraron. "¿Y que se vaya todo a la mier** decís?", respondió .

chat.jpg

"Mi vida. Te amo, ¿sabés? Me da cosita en la panza", sigue él, mientras que ella atina a decir: "Cuando me di cuenta que no te había llegado (el mensaje) y que estabas mostrándole el celular a Ingrid casi me infarto (motivo por el que eliminó algunos mensajes)." En reiteradas ocasiones, los amantes llegaron a profundizar sus deseos de estar juntos y hasta expresaron sus sentimientos con varios "Te amo". Además de bromar con mensajes como: "Uy me estoy comiendo a mi tío".

Ante la repercusión de su nota en A la Tarde y con los mensajes filtrados, el pasado domingo por la noche, a través de sus historias de Instagram, la mediática compartió un mensaje para sus seguidores, quienes no pararon de enviarles su apoyo: "Gracias por tantos mensajes hermosos, llenos de mucho amor y respeto. Me hacen sentir tan querida. Me recargan de energía positiva. Me llevará un tiempo, pero todo pasa. Sólo busco fuerzas para seguir con lo que me toca vivir", escribió la modelo.

Cabe recordar que la estafa emocional que vivió Ingrid Grudke no sólo afectó su situación sentimental sino también su economía y es que junto a Martín Colantonio realizó actividades comerciales con inversión mayoritaria de la modelo.

Los chats del ex de Ingrid Grudke con la sobrina de la modelo:

Martín Colantonio: ¿Qué borraste? No se ven mis notificaciones. Tranca

Andrea Miranda: No te había llegado el mensaje.

MC: Daleee

AM: ¿Desde cuándo?

MC: ¿Y si me levanto y te chapo ya? Reenviame lo que borraste.

AM: ¿Y que se vaya todo a la m… decís? Un beso.

MC: (Envía un sticker que dice “que se pudra todo”) Mi vida.

AM: Te había dicho.

MC: Te amo, ¿sabes? Me da cosita en la panza.

AM: Cuando me di cuenta que te había llegado y que estabas mostrándole el celular a Ingrid casi me infarto.

En otro de los chats se puede leer:

MC: ¿Todo bien? Ayyyy, me quería ir con vos. Te amo. Es tan lindo cruzarte.

AM: ¡Dios, sí! Te amo.

MC: Yo mucho. Solo te vi y me cambió el cuerpo. ¡Disfrutá! Mañana vamos a Avellaneda y al teatro.

Más tarde, Colantonio le envía el recorte de una nota en la que se lee que un hombre en Brasil salía con la sobrina de su pareja, y la joven le contesta con risas.

MC: Ni siquiera seríamos los primeros.

AM: Sip. Me deja más tranquila.

MC: Bajé para llamarte.

AM: ¿Qué pasó?

MC: LPM. ¿Vos te vas ahora?

AM: Si, vuelvo a salir.

MC: OK. Tranca.

AM: ¿Dónde te puedo dar un beso antes de irme?

MC: Ja, ja, ja. ¿Te cruzo en el ascensor? Subo y bajamos juntos y después subo. Bancame 5 minutos y te aviso cuando estoy subiendo.

AM: Si, yo me estoy cambiando igual.

MC: ¡Estoy loco! LPM. Avisame cuándo estés.

AM: Dale, sí.

MC: Estoy esperando para subir con el ascensor. Ja, ja, ja.

AM: Ay, ya estoy. Pero pedí. N tenía que pedir, ¿no? Ja, ja, ja.

MC: ¿Estás arriba?

AM: Sip.

MC: Voy.

AM: Te amo Martín.

MC: Te amo Andrea y mucho.

En otra de las capturas, Colantonio continúa: “Te amo, ¿sabés? Se siente lindo eso, y qué buena que estás”. A continuación, él le envía una foto que se tomaron juntos, en el que ella se está apoyando la mano en la frente y, de modo irónico, escribe: “Uh, me estoy comiendo a mi tío”.