Se filtró la primera foto de la sobrina de Ingrid Grudke, quien tenía un romance secreto con su marido

foto.jpg Infidelidad. Andrea, la sobrina política de Ingrid Grudke que es amante de su hasta ahora pareja, Martín Colantonio.

Además, se supo que la joven comenzó a ganarse la confianza de la mediática luego de comenzar a involucrarse en los negocios de Colantonio. “Andrea era tan cercana a la pareja que, cuando iba a Posadas, se quedaba a dormir en su departamento”, explicó Luis Bremer.

Luego de muchas dudas por parte de la modelo sobre el vínculo de su pareja con la joven, ella intentó aclarar la situación, pero ambos lo negaban rotundamente. Pese a esto, Ingrid optó por terminar su larga relación, ya que las pruebas de este romance clandestino sobraban. Cuando esto ocurrió, su sobrino también eligió separarse de quien en ese momento era su esposa.

No cabe duda de que Ingrid Grudke está transitando una de las peores traiciones, debido a que su relación con Martín Colantonio terminó a causa de que el empresario la engaño con Andrea, una sobrina 20 años menor que el.

Qué dijo Ingrid Grudke sobre su separación

Luego en el programa pusieron al aire unos audios que mandó Ingrid Grudke a la producción sobre su situación sentimental actual: "Sí, estoy separada. Hace tres meses que me separé, me cuesta mucho hablar del tema. Todavía es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor y tengo que seguir trabajando. Le estoy poniendo todas las ganas para seguir con mi trabajo que eso me entretiene un montón. Mi familia y mis amigos íntimos me están acompañando pero lo cierto es que me separé y no estaba en mis planes. Creí que tenía una pareja para mucho tiempo pero, por cosas del universo, se terminó".

"Es mi historia y yo sabía que iba a saltar en algún momento. Esta es la realidad aunque ellos me lo nieguen. Yo sé lo que vi y lo doloroso que es para mí. Para mí fue, es y sigue siendo parte de mi historia de vida", concluyó Ingrid Grudke, asegurando que todavía su expareja no se hace responsable de ese romance.