La sorpresa de "Popstars": las integrantes de Bandana aparecieron en pleno programa

Las artistas que formaron parte de la primera edición del reality acompañaron a las jóvenes durante los ensayos y les compartieron consejos

El reality show “Popstars” continúa en Telefe en busca de la próxima banda de pop de Argentina. En la última gala, las participantes pudieron disfrutar de un show más que especial: Bandana regresó al programa y protagonizó un emotivo momento junto a las jóvenes que sueñan con formar parte de la próxima banda.

Cabe remarcar que Bandana fue uno de los grandes éxitos surgidos de “Popstars” . La primera edición argentina del reality se emitió en 2001. Más de 4.000 jóvenes participaron de las audiciones y solo cinco fueron seleccionadas para formar una banda musical: Lissa Vera, Lowrdes Fernández, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán. Su primer disco, homónimo, incluyó canciones que aún resuenan en los oídos de varias generaciones, como “Guapas”, “Llega la noche” y “Maldita noche”. En aquel momento, el grupo realizó giras por Argentina y Latinoamérica y se convirtió en uno de los grandes fenómenos del pop argentino de los años 2000.

En este sentido, la sorpresa para las participantes fue enorme cuando Lissa Vera, Lowrdes Fernández, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi aparecieron frente a ellas. Las integrantes no solo les dieron consejos a las participantes sino que también estuvieron presentes en los ensayos.

Bandana en Popstars

El programa del jueves por la noche comenzó con una consigna especial para las participantes de “Popstars”. El desafío consistía en interpretar tres de las canciones más emblemáticas de Bandana: “Guapas”, “Cómo puede ser” y “Maldita noche”.

Antes de comenzar los ensayos, Ángela Torres propuso cantar todos juntos “Maldita noche”. Fue en ese momento cuando llegó la gran sorpresa de la noche: aparecieron Lissa Vera, Virginia Da Cunha, Lowrdes Fernández y Valeria Gastaldi.

“¡Bienvenidas las Bandana! No es IA, está pasando”, anunció Nico Vázquez. Inmediatamente, algunas de las participantes comenzaron a lagrimear y compartieron recuerdos de su infancia relacionados con la banda que marcó a toda una generación.

“Lo que les puedo decir yo desde este lugar es que estén tranquilas y disfruten de este momento porque no vuelve nunca más. Esta hermandad que se va a generar entre ustedes la van a llevar toda la vida, así que disfruten de esto. La que tiene que quedar, quedará y la próxima seguirá y encontrará su lugar, porque creo que llegaron hasta acá porque tienen talento; si no, no estarían acá paradas”, expresó Lissa Vera.

Por su parte, Lowrdes Fernández destacó la importancia de mantener la autenticidad y el compañerismo durante el proceso: “Me parece que lo más importante es buscar la autenticidad. Eso es lo que hace la diferencia. Y, sobre todo, apoyarse en la otra; en la unión está la fuerza”.

“Lowrdes ni bailaba y mirá”, agregó Virginia Da Cunha, a lo que Fernández respondió, entre risas: “Ahora tampoco bailo”.

“Hoy son nuestro espejo”, señaló Virginia Da Cunha al dirigirse a las participantes. “A cualquiera de ustedes que tome este camino, tiene que saber que su mundo va a cambiar. A veces ustedes no van a sentir el cambio interno, pero la gente que está alrededor de ustedes va a empezar a cambiar en base a la energía que ustedes estén transmitiendo hacia afuera. Manténganse con los pies sobre la tierra mirando hacia el frente, porque el éxito de una es el éxito de la otra. Si una de ustedes se cae, hace que se caigan las demás”, agregó.

Luego, las integrantes de Bandana acompañaron a las participantes durante los ensayos, compartieron sus experiencias y les brindaron consejos para afrontar el desafío de formar parte de una banda.

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