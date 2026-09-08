Qué dijo Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand

La hija de la diva aseguró que su madre se encuentra "bien controlada" y que pronto le van a dar el alta

Marcela Tinayre informó sobre el estado de su salud de su madre Mirtha Legrand , que el lunes fue internada por un cuadro respiratorio. La noticia de la hospitalización de la conductora de 99 años generó inmediata preocupación a nivel nacional.

"Tiene tos fuerte y eso la cansa mucho. Pero no hay infecciones. Mamá está internada para control, ya que es un clásico en ella la bronquitis por salir tanto y tomar frío. Todos los chequeos dieron perfectos. En unas horas le van a dar el alta", declaró Tinayre desde Sanatorio Mater Dei, antes de que se emitiera el parte médico oficial.

"Está re bien controlada, sin riesgos y su ánimo es muy bueno", cerró Marcela.

Qué le pasó a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand se encuentra internada desde el lunes en el sanatorio Mater Dei, ubicado en el barrio porteño de Palermo. "La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio, cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común, para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente", precisó el parte médico.

La Chiqui había presentado una serie de síntomas durante la semana vinculados en principio a una gripe, lo que le impidió estar en su último programa. La conductora fue reemplazada este fin de semana por su nieta Juana Viale, quien eventualmente toma la posta en el ciclo cuando su abuela lo necesita. La ausencia de la Chiqui en la grabación de su programa generó preocupación, pero desde su entorno aclararon que debió bajarse a último momento por un cuadro gripal y quedó en reposo.