Indio Solari: "No tengo propiedades en Nueva York ni avión privado"

"Cansado", escribió el ex cantante de Los Redonditos de Ricota.

Este domingo el músico de 74 años posteó en sus redes sociales un texto titulado "Cansado" donde afirma que no posee propiedades en Nueva York "ni en ningún lugar de Europa", y que tampoco posee un avión privado.

"Muchos de ustedes, que me quieren bien, dicen que me merezco y que está bien ganado el dinero que dicen por allí", arranca el posteo. Y agrega: "Pues bien, sepan ustedes que no tengo propiedades en NY ni en París ni en ningún lugar de Europa".