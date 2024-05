Imanol Arias y Susú Pecoraro celebraron los 40 años del estreno de "Camila"

“Camila”, la película de María Luisa Bemberg sobre el amor prohibido entre una joven aristócrata y un sacerdote católico, se estrenó el 17 de mayo de 1984 y dejó una huella imborrable en la historia del cine nacional. No sólo fue nominada al Oscar, sino que es considerada una de las primeras películas argentinas estrenadas en democracia. Y no es cualquier historia de amor trágico, sino una que pone sobre la mesa cuestiones de género, de poder y de militancia política.

“Fue una suerte el haber podido hacer esa gran historia. Y, sobre todo, una suerte el poder ir viendo en perspectiva quién era María Luisa. Era tan moderna su concepción de la feminidad que yo no me atrevo a decir que era feminista. Era mucho más, porque no solo expresaba la libertad de la mujer, sino la condición de libertad que la mujer tiene dentro de sí misma. Si María Luisa hablara hoy, la meterían presa o la insultarían”, aseguró Imanol Arias.

“Tuvimos que desaprender lo que era nuestro tiempo. Ir para atrás y quitar todos los vicios que pudiéramos traer. Camila tenía que ser un personaje moderno, pero yo no le podía meter nada de mi actualidad de 1984. Debía seguir siendo esa niña aristocrática del siglo XIX, con su particular forma de hablar, pero diferente a las demás. Me enamoré tanto de ella, que la cuidé y no quise quemarla haciendo después otros trabajos de época. Ese amor que yo puse ahí, lo puedo decir con el corazón así de abierto, fue lo más lindo que me pasó”, apuntó por su parte Susú Pecoraro.

Una película con carga histórica

Según cuenta la leyenda, “Camila” comenzó a gestarse el 2 de abril de 1982, con el inicio de la Guerra de Malvinas. En ese contexto, Stantic persuadió a María Luisa de contar la historia de Camila y Ladislao, que tuvo lugar durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Para sumar a la mitología, el rodaje inició el 10 de diciembre de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín y el retorno de la democracia.



“La carga histórica se dio así, de casualidad. Una de las cosas asombrosas del film, aparte de las actuaciones, es que tiene unos decorados muy creíbles porque son todos naturales. Fueron ocho semanas de rodaje en Chascomús, Pilar y Santos Lugares. No se construyó ni se pintó absolutamente nada. Se consiguieron lugares que estaban igual que en el momento de la ficción. Fue todo muy impresionante”, apuntó en este sentido Lita Stantic.

Tras su estreno, el filme recibió amenazas de bomba en algunos cines, sufrió la vandalzación de los afiches callejeros, y fue cuestionado por distintos sectores. Sin embargo, se convirtió en un éxito que atrajo a dos millones y medio de espectadores, y llegó a exhibirse en Uruguay, Estados Unidos y Europa. Además, significó la segunda nominación al Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera, en la historia del cine nacional. La estatuilla esa vez quedó en manos de la película franco-suiza “La diagonale du fou”.

Pecoraro, por su parte, fue distinguida por su actuación en prestigiosos festivales internacionales como La Habana y Biarritz. “En esos encuentros, tuve la suerte de hacerme amiga de García Márquez, de Galeano, de Benedetti, que eran grandes fanáticos de Camila. Y en Hollywood me pude cruzar con Harry Belafonte, Jessica Lange, Gregory Peck, Stevie Wonder. No ganamos el Oscar, pero yo me fui a todas las fiestas y bailé con todos los actores del momento”, afirmó la actriz, entre risas.

Para Arias, este protagónico fue el comienzo de larga relación laboral y afectiva con Argentina. “Es verdad que María Luisa me decía algo que yo tardé en entender: ‘Camila te regalará un país’. Y ese es un sentimiento que manifiesto con cierta vergüenza, porque en serio me siento parte de una gran comunidad de actores argentinos”, cerró el español.