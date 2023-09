Hubo acuerdo: se terminó la huelga de guionistas de Hollywood 

Tras casi cinco meses de paro, el Sindicato de Guionistas llegó a una conciliación con los estudios. Se determinó que la inteligencia artificial (IA) no puede escribir o reescribir material

El gremio dio a conocer los detalles del acuerdo, que responde a varias de las demandas que habían elevado a los empresarios productores. Por un lado, se determinó que la inteligencia artificial (IA) no puede escribir o reescribir material, y que cualquier texto generado por IA para la industria no podrá ser considerado como material original. También resolvió que los guionistas podrán hacer uso de la IA si sus empleadores lo permiten, pero por el contrario las empresas no podrán obligar o exigir a los escritores a usar esta tecnología en su trabajo.