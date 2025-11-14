La Capital | Zoom | Homo Argentum

Homo Argentum: se confirmó el día de estreno en streaming de la película de Guillermo Francella

Tras su exitoso paso por los cines, la aclamada película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat llegará a una plataforma en 2026

14 de noviembre 2025 · 17:58hs
"Homo Argentum", el último estreno protagonizado por Guillermo Francella, rompió todos los récords de taquilla y llenó las salas de cines a lo largo de todo el país. Sin embargo, fue un film sumamente rechazado por la crítica especializada. Tan amada como odiada, la película despertó el interés de los espectadores que pronto podrán analizarla desde la comodidad de sus casas.

La producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat generó miles de debates y polémicas en redes sociales y, además, se consolidó como la película argentina más vista del año, con alrededor de 2 millones de espectadores. Con opiniones divididas entre quienes la adoran y quienes la rechazan, nadie quiere quedarse afuera del fenómeno.

La buena noticia es que el film ya tiene plataforma y fecha confirmada para su llegada al streaming, por lo que, quienes no la hayan visto en pantalla grande o deseen revivirla, podrán hacerlo en sus propias pantallas.

De qué trata "Homo Argentum"

En esta comedia dirigida por Cohn y Duprat, Guillermo Francella encarna a 16 personajes diferentes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. Cada uno de estos expone tensiones y dramas muy conocidos para los argentinos, aunque sus creadores aseguran no buscar definir la identidad nacional, sino que su intención es entretener, reír e incomodar.

Así, el espectador se encuentra con narraciones marcadas por componentes como el oportunismo, la idolatría, las aspiraciones, la doble moral, el caos, el sentido del humor, el fútbol, la clase media, la política, la amistad y otras cotidianidades estereotípicas del imaginario local.

En qué plataforma de streaming se podrá ver "Homo Argentum"

La producción argentina estará disponible en Disney +. Se trata de la productora que posee los derechos y que se encargó de su distribución en los cines.

Las personas que tengan un usuario en plataforma podrán disfrutar de la película. En Argentina, ser miembro de Disney + cuesta alrededor de $10.000 mensuales.

