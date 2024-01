Hollywood prepara una remake de la exitosa película danesa "Otra ronda"

La exitosa comedia dramática danesa “Otra ronda” (Another Round, de 2020) tendrá una remake estadounidense que será dirigida por el actor y comediante Chris Rock , y tendrá como productor ejecutivo a Leonardo DiCaprio.

Aunque Chris Rock es reconocido por sus actuaciones, ha demostrado sus habilidades como director y guionista en películas como “Jefe de Estado” (Head of State, de 2003), “Creo que amo a mi mujer” (I Think I Love My Wife, de 2007) y “Top Five” (2014). Con este historial, se espera que Rock maneje con destreza los elementos cómicos en la remake de “Otra ronda”.