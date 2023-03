Guillermina Valdés fue vista con el arquero de Boca y Cande Tinelli no se quedó callada

Las sospechas de un nuevo romance avivaron el escándalo de declaraciones cruzadas entre la ex pareja y la hija de Marcelo Tinelli. "Detesto la gente falsa", dijo Cande en redes.

Las tensiones en el entorno Tinelli no paran. Después de una seguidilla de polémicos dichos en televisión y redes sociales, donde Cande Tinelli acusó a Guillermina Valdés de no haber sido una buena compañera para su padre, la llama del conflicto se avivó ante las sospechas de un nuevo romance de la ex del conductor.