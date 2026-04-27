Guido Záffora estrena "Lo resolví pensando" en LaCapital+ con Campi como primer invitado

Desde las 19, el periodista lanza su ciclo de entrevistas en el canal de YouTube de La Capital + con un mano a mano con Martín Campilongo que recorre su carrera y su presente

Este lunes a las 19 se pone en marcha " Lo resolví pensando", el nuevo ciclo de Guido Záffora que inaugura la grilla de LaCapital+ . La propuesta se apoya en un formato de entrevistas íntimas, con tiempo para desarrollar ideas y correrse del ritmo acelerado de la agenda.

El primer episodio tendrá como protagonista a Martín Campilongo, conocido por el público como Campi, en una charla que recorre distintos momentos de su vida personal y profesional.

Sin caer en el repaso lineal ni en la lógica de promoción, el episodio avanza sobre distintas facetas del actor. Campi habla de su presente, marcado por su debut en la comedia musical con Papá por siempre, y también revisita etapas clave de su carrera.

En ese recorrido aparecen nombres como Jorge Guinzburg, Nicolás Repetto y Antonio Gasalla, a quien recuerda con afecto: “Lo extraño”.

El tono del programa permite también detenerse en anécdotas y desarmarlas. Entre otras cosas, Campi desmiente que Moria Casán haya sido la “celestina” de su relación con Denise Dumas, una versión que circuló durante años.

Lo resolví pensando propone justamente ese registro, menos énfasis en la noticia y más en lo que las historias revelan.

Una grilla que empieza a rodar

El estreno de Záffora abre la programación semanal del canal, que tendrá un lanzamiento diario de contenidos. De lunes a viernes, a las 19, se liberará un nuevo episodio, disponible para ver a demanda.

La grilla se completa con "In Situ", con Tomás Trapé (martes); Hombres y mujeres de negocios, con María Laura Neffe (miércoles); el ciclo de Pachu Peña junto a Yoana Don y Juan Nemirovsky (jueves); y +Cerca, con Florencia O'Keeffe (viernes).

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En un escenario donde el contenido se consume cada vez más fragmentado, la propuesta de LaCapital+ apunta a generar espacios donde la conversación tenga peso propio. El desafío no es solo captar la atención, sino sostenerla. Y ahí es donde el programa de Záffora empieza a marcar su identidad desde el primer episodio.