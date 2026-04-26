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Pachu Peña vuelve a Rosario para sumarse a La Capital+: "Me sentía en deuda con mi ciudad"

El humorista conducirá Grandes para esto, un programa que apuesta a la conversación, el humor adulto y una mirada humana sobre la actualidad. Lo acompañan Yoana Don y Juan Nemirovsky

26 de abril 2026 · 07:00hs
Pachu Peña

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Pachu Peña, uno de los talentos de La Capital +

Después de una larga trayectoria en televisión, radio y teatro, Pachu Peña tiene todo listo su desembarco en la grilla de La Capital+, con un proyecto que, según define, tiene un fuerte componente personal: el regreso a Rosario con Grandes para esto.

“Lo tomo como un desafío muy lindo”, asegura en diálogo con este medio. Y enseguida deja en claro que no se trata de un trabajo más: “Es algo que tenía en mente. Siempre quise volver a hacer algo en Rosario. Me sentía en deuda con mi ciudad”.

El humorista, que nació y se crió en la ciudad, habla desde un lugar emocional más que profesional. “Es una ciudad que amo. Me gusta volver, estar en contacto con la gente. Quería estar un poco más acá”, explica, marcando el tono de un proyecto que buscará justamente esa cercanía.

Pachu Peña y un regreso con sabor local

La propuesta llegó de manera casi natural. “Cuando me convocaron me gustó la idea, el proyecto y la oportunidad de volver”, cuenta. Su entusiasmo aparece en lo cotidiano. “Volver a ver amigos, estar en contacto con la ciudad, volver a comer un Carlito, una rica boga… me gustó”, dice, apelando a referencias bien rosarinas.

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Lejos de mostrarse ajeno a los cambios en los medios, Peña ya tuvo experiencias en el mundo digital y del streaming. “Es un formato que me divierte, es como una radio transmitida. No tenés pausa, pasa todo más por lo hablado”, describe.

Esa lógica será parte del ADN del nuevo ciclo, que incluirá interacción en vivo con la audiencia. “Estar en contacto con el chat es fundamental”, remarca. Y agrega una mirada sobre el presente: “Hay que cuidarse con lo que uno dice”.

El equipo también juega un rol clave. Destaca a sus compañeros, la periodista Yoana Don y el actor Juan Nemirovsky y apuesta a una dinámica ágil: “Se va a pasar volando, va a estar muy divertido”.

yoana don y juan nemi
El actor Juan Nemirovsky y la periodista Yoana Don, parte del equipo de Grandes para esto

El actor Juan Nemirovsky y la periodista Yoana Don, parte del equipo de Grandes para esto

Grandes para esto se inscribe a contramano del ecosistema actual de contenidos. Con menos vértigo y más conversación, la actualidad será una excusa para dialoga. “Va a ser un magazine más sencillo, más llevadero, para pasarla bien”, anticipa Peña.

Un presente laboral intenso

Lejos de una etapa de repliegue, Peña atraviesa un momento de alta actividad. Él mismo lo reconoce con humor: “Tengo el sí fácil. Le digo que sí a todo y después se me junta”.

Actualmente, combina múltiples proyectos: radio diaria junto a José María Listorti, participaciones en el programa de Beto Casella y contenidos para redes con Pablo Granados, entre otros. A eso se suma ahora el viaje semanal a Rosario: “Los jueves ya me voy para grabar el programa”.

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Más allá del ritmo exigente, el balance es positivo. “Estoy disfrutando. Soy muy agradecido de que me sigan convocando. Me siento bendecido”, afirma.

Sobre el cierre, sintetiza el espíritu del ciclo con una definición clara: “Se van a encontrar con diversión, con un lindo momento para pasarla bien. Va a ser tipo un magazine, más sencillo, más llevadero”.

El regreso de Pachu Peña a Rosario se plantea como un reencuentro. Con su ciudad, con su público y con una forma de hacer humor basada, ante todo, en la cercanía.

La Capital +: el salto del multimedio al universo audiovisual

En un contexto de transformación de los medios, La Capital pone en marcha una apuesta estratégica que marca el pulso de su 2026. La Capital + es nueva pantalla pensada como ecosistema de contenidos en streaming y on demand. El proyecto, impulsado por el CEO Vito Scaglione y liderado por Fernanda Merdeni, quien regresó a Rosario tras dos décadas en Buenos Aires, busca expandir una marca histórica hacia formatos más flexibles, cercanos y competitivos.

La iniciativa se inscribe en una tendencia global donde los medios tradicionales amplían su alcance hacia plataformas audiovisuales, bajo el concepto del “más” como signo de evolución. En ese marco, La Capital + apuesta a construir comunidad, integrar nuevas audiencias y convocar talentos, muchos de ellos con raíz rosarina como Pachu Peña, en una grilla que combinará actualidad, entretenimiento y nuevas narrativas, con el objetivo de posicionarse en un escenario mediático cada vez más dinámico.

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