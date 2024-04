Celebran los fanáticos: Grey's Anatomy tendrá temporada 21

Larga vida a "Grey's Anatomy". La cadena ABC acaba de confirmar que habrá una temporada 21, con 18 episodios. Si bien el drama médico creado por Shonda Rhimes aún no logra récords como "General Hospital"o "Days of our lives", que rondan las 60 temporadas, lo cierto es que se impone como una de las más exitosas de los últimos tiempos.