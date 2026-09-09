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Se hundió el suelo frente a la mansión de Nicolas Cage en Malibú y evacuaron varias casas

El incidente se produjo por el fuerte oleaje provocado por el paso del huracán Marie por Estados Unidos

9 de septiembre 2026 · 22:38hs
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Se hundió el suelo frente a la mansión de Nicolas Cage en Malibú y evacuaron varias casas

Un gigantesco socavón que se abrió frente a la entrada de una mansión del actor estadounidense Nicolas Cage obligó a la evacuación de varias viviendas en la ciudad de Malibú, en el Estado de California, ante el riesgo de derrumbe.

El incidente ocurrió por el fuerte oleaje causado por las tormentas que se registraron en los últimos días a raíz del paso del huracán Marie por el océano Pacífico, lo que provocó un hundimiento de nueve metros de profundidad que dificultó el acceso a la calle.

Las autoridades confirmaron que el colapso del terreno rompió las tuberías de agua y los caños de gas.

Los Servicios de Emergencia de la ciudad evacuaron cerca de treinta viviendas vecinas a la casa de Cage, ubicada en una exclusiva zona residencial junto a la costa de Malibú.

"Un socavón en expansión restringe el acceso vital para los residentes y los servicios de emergencia", indicó la Oficina de Servicios de Emergencia de Malibú.

La ciudad advirtió que el paso del huracán Marie continuaría provocando mareas altas y lluvias, lo que podría empeorar la situación en la zona.

En Long Beach se registraron olas de hasta 3,50 metros de altura.

Nicolas Cage, protagonista de numerosos éxitos de Hollywood como "Ghost Rider", "La roca" o "Contracara", compró esta lujosa vivienda de cuatro plantas y con acceso privado a la playa en 2024 por 10,5 millones de dólares, según indicó The New York Times.

Cage viene de una mala semana profesional, luego de enterarse de la sorpresiva cancelación de la serie "Spider-Noir" tras su primera temporada.

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