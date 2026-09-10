Estrenos de cine en Rosario: vuelven las películas más taquilleras, acción y una producción rosarina

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
En la semana de la Fiesta del Cine, desembarcan títulos para todos los gustos en las salas de cine de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.
Esta semana, además, algunas salas de la ciudad se suman a la Fiesta del Cine, que se llevará a cabo desde el jueves 10 hasta el miércoles 16 de septiembre. Durante esos días, las entradas para cualquier función en 2D y 3D tendrán un valor promocional de $5.000.
La propuesta también incluye reestrenos especiales de algunas de las películas más taquilleras y esperadas del año. Entre los títulos que volverán a la pantalla grande se encuentran “Moana”, “El diablo viste a la moda 2”, “El partido”, “El día de la revelación”, “Backrooms”, “Obsesión”, “Super Mario Galaxy: La película”, “Supergirl”, “Scary Movie: Terroríficamente incorrecta”, “Michael: La historia de Michael Jackson” y “Minions y monstruos”.
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Bajo la dirección de Jean-François Richet y con un elenco encabezado por Jason Statham, acompañado por Annabelle Wallis, Arnas Fedaravicius, Adrian Lester, Roland Møller y Chaneil Kular, llega a la cartelera de Rosario esta nueva película de acción.
Después de que su jefe multimillonario sea asesinado frente a él, el agente de seguridad Cole Reed es incriminado por el homicidio y queda al borde de la bancarrota e injusticia. Perseguido por fuerzas internacionales, Reed debe limpiar su nombre y descubrir la conspiración detrás del asesinato, en una carrera contra el tiempo con acción intensa en alta mar y entornos corporativos letales.
Las estrellas de Hollywood Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a reunirse en esta segunda entrega de la película fantástica estrenada en 1998 y dirigida por Griffin Dunne, "Hechizo de amor".
“Hechizo de Amor: La magia continúa” nos lleva nuevamente al universo de las hermanas Owens, donde las travesuras, la magia ancestral y los secretos familiares vuelven a ser protagonistas. Allí, deberán enfrentar la oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas en un evento cinematográfico imperdible, lleno de diversión, magia y caos.
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La cartelera de Rosario también ofrece propuestas para disfrutar en familia. Bajo la dirección de Enrique Gato, llega a la cartelera la cuarta entrega de la saga de Tadeo Jones, el explorador más querido del cine español.
En esta nueva aventura, Tadeo y Sara, ahora padres de la pequeña Oli, liberan sin querer a la genia de una lámpara mágica y un deseo los arrastra a un viaje en el tiempo.
El terror también tiene su lugar en la cartelera de los cines de Rosario con “El Heladero: Dulce sabor a muerte”, una propuesta que combina suspenso, terror y misterio.
La tranquilidad de Bayleen Bay se interrumpe cuando un misterioso vendedor de helados comienza a repartir sus irresistibles helados entre los niños del pueblo. Lo que parece un inocente antojo pronto desencadena una ola de actos terroríficos, en la que los pequeños consumidores arrastran a toda la comunidad a una espiral de caos, paranoia y muerte.
Tras su presentación en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, llega a la cartelera “Romeo y Ofelia”, el nuevo largometraje rosarino escrito y dirigido por Gustavo Postiglione.
La película propone una relectura contemporánea de los clásicos de William Shakespeare insertos en una realidad contemporánea y visceral: la disputa armada entre dos facciones antagónicas de hinchadas de fútbol y sus oscuras conexiones con la delincuencia y el poder político.
El Rey, dueño del mítico Bar Dinamarca y sospechado de liderar negocios turbios con barras bravas, es asesinado tras el clásico partido de fútbol de la ciudad. En medio del vacío de poder, su hermano Claudio asume el mando con un discurso de unidad y orden para "limpiar" las calles, al tiempo que contrae matrimonio con la joven viuda del difunto.
En la vereda opuesta, la familia de Ofelia —propietaria del céntrico Hotel Verona— está liderada por su hermana, La Polaca, jefa de la facción rival. Frente a la escalada de violencia, Claudio y La Polaca pactan una tregua estratégica para asegurar sus territorios. Sin embargo, el frágil equilibrio se quiebra cuando Romeo se enamora perdidamente de Ofelia, al mismo tiempo que descubre que la muerte de su padre fue orquestada por su propio tío. A partir de allí, el destino trágico, la venganza y la representación escénica se entrelazan de forma irreversible.
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De la mano de Steven Knight, llega a los cines el documental que retrata la esperada reunión de Liam y Noel Gallagher y la triunfal gira mundial Oasis Live ’25, uno de los regresos al rock más esperados de los últimos años.
La película es un relato inspirador de lo que podría considerarse el mayor evento musical de 2025, que captura la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo. Esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años. Además de la gira mundial con entradas agotadas de la banda, la película también explora el profundo impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo.
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A la par de los estrenos que desembarcaron el 10 de septiembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.
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A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
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