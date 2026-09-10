Estrenos de cine en Rosario: vuelven las películas más taquilleras, acción y una producción rosarina

En la semana de la Fiesta del Cine, desembarcan títulos para todos los gustos en las salas de cine de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Una película protagonizada por Nicole Kidman y Sandra Bullock forma parte de los estrenos de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

Esta semana, además, algunas salas de la ciudad se suman a la Fiesta del Cine , que se llevará a cabo desde el jueves 10 hasta el miércoles 16 de septiembre. Durante esos días, las entradas para cualquier función en 2D y 3D tendrán un valor promocional de $5.000 .

La propuesta también incluye reestrenos especiales de algunas de las películas más taquilleras y esperadas del año. Entre los títulos que volverán a la pantalla grande se encuentran “Moana” , “El diablo viste a la moda 2” , “El partido” , “El día de la revelación” , “Backrooms” , “Obsesión” , “Super Mario Galaxy: La película” , “Supergirl” , “Scary Movie: Terroríficamente incorrecta” , “Michael: La historia de Michael Jackson” y “Minions y monstruos” .

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Los estrenos del jueves 10 de septiembre

-"Código: Venganza". Gran Bretaña, 95 minutos

Bajo la dirección de Jean-François Richet y con un elenco encabezado por Jason Statham, acompañado por Annabelle Wallis, Arnas Fedaravicius, Adrian Lester, Roland Møller y Chaneil Kular, llega a la cartelera de Rosario esta nueva película de acción.

Después de que su jefe multimillonario sea asesinado frente a él, el agente de seguridad Cole Reed es incriminado por el homicidio y queda al borde de la bancarrota e injusticia. Perseguido por fuerzas internacionales, Reed debe limpiar su nombre y descubrir la conspiración detrás del asesinato, en una carrera contra el tiempo con acción intensa en alta mar y entornos corporativos letales.

-"Hechizo de amor: la magia continúa". Gran Bretaña, 110 minutos

Las estrellas de Hollywood Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a reunirse en esta segunda entrega de la película fantástica estrenada en 1998 y dirigida por Griffin Dunne, "Hechizo de amor".

“Hechizo de Amor: La magia continúa” nos lleva nuevamente al universo de las hermanas Owens, donde las travesuras, la magia ancestral y los secretos familiares vuelven a ser protagonistas. Allí, deberán enfrentar la oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas en un evento cinematográfico imperdible, lleno de diversión, magia y caos.

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-"Tadeo el explorador y la lampara maravillosa". España, 90 minutos

La cartelera de Rosario también ofrece propuestas para disfrutar en familia. Bajo la dirección de Enrique Gato, llega a la cartelera la cuarta entrega de la saga de Tadeo Jones, el explorador más querido del cine español.

En esta nueva aventura, Tadeo y Sara, ahora padres de la pequeña Oli, liberan sin querer a la genia de una lámpara mágica y un deseo los arrastra a un viaje en el tiempo.

-"El heladero: dulce sabor a muerte”. Estados Unidos, 86 minutos

El terror también tiene su lugar en la cartelera de los cines de Rosario con “El Heladero: Dulce sabor a muerte”, una propuesta que combina suspenso, terror y misterio.

La tranquilidad de Bayleen Bay se interrumpe cuando un misterioso vendedor de helados comienza a repartir sus irresistibles helados entre los niños del pueblo. Lo que parece un inocente antojo pronto desencadena una ola de actos terroríficos, en la que los pequeños consumidores arrastran a toda la comunidad a una espiral de caos, paranoia y muerte.

-"Romeo y Ofelia". Argentina, 127 minutos

Tras su presentación en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, llega a la cartelera “Romeo y Ofelia”, el nuevo largometraje rosarino escrito y dirigido por Gustavo Postiglione.

La película propone una relectura contemporánea de los clásicos de William Shakespeare insertos en una realidad contemporánea y visceral: la disputa armada entre dos facciones antagónicas de hinchadas de fútbol y sus oscuras conexiones con la delincuencia y el poder político.

El Rey, dueño del mítico Bar Dinamarca y sospechado de liderar negocios turbios con barras bravas, es asesinado tras el clásico partido de fútbol de la ciudad. En medio del vacío de poder, su hermano Claudio asume el mando con un discurso de unidad y orden para "limpiar" las calles, al tiempo que contrae matrimonio con la joven viuda del difunto.

En la vereda opuesta, la familia de Ofelia —propietaria del céntrico Hotel Verona— está liderada por su hermana, La Polaca, jefa de la facción rival. Frente a la escalada de violencia, Claudio y La Polaca pactan una tregua estratégica para asegurar sus territorios. Sin embargo, el frágil equilibrio se quiebra cuando Romeo se enamora perdidamente de Ofelia, al mismo tiempo que descubre que la muerte de su padre fue orquestada por su propio tío. A partir de allí, el destino trágico, la venganza y la representación escénica se entrelazan de forma irreversible.

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-"Oasis: Don't look back in anger". Gran Bretaña, 123 minutos

De la mano de Steven Knight, llega a los cines el documental que retrata la esperada reunión de Liam y Noel Gallagher y la triunfal gira mundial Oasis Live ’25, uno de los regresos al rock más esperados de los últimos años.

La película es un relato inspirador de lo que podría considerarse el mayor evento musical de 2025, que captura la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo. Esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años. Además de la gira mundial con entradas agotadas de la banda, la película también explora el profundo impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 10 de septiembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Pepita, la pistolera" (Drama): En una Mar del Plata invernal (1985), Margarita Di Tullio no busca redención: fabrica su libertad. Trabajadora sexual, embarazada y traicionada por un sistema que la devora, entiende que su cuerpo —ese territorio disputado por cafichos, policías y jueces— será su arma. No para matar: para construir. Así nace NEISIS: un refugio clandestino donde las mujeres no son mercancía, sino arquitectas de su propio poder. Como "coperas" desafían el mandato del sexo por supervivencia… Marga no las salva: les enseña un oficio. Pero el monstruo es más grande: cuando el Loco de la Ruta —tapadera de la policía corrupta— asesina a sus hermanas, Margarita desentierra la verdad.

En una Mar del Plata invernal (1985), Margarita Di Tullio no busca redención: fabrica su libertad. Trabajadora sexual, embarazada y traicionada por un sistema que la devora, entiende que su cuerpo —ese territorio disputado por cafichos, policías y jueces— será su arma. No para matar: para construir. Así nace NEISIS: un refugio clandestino donde las mujeres no son mercancía, sino arquitectas de su propio poder. Como "coperas" desafían el mandato del sexo por supervivencia… Marga no las salva: les enseña un oficio. Pero el monstruo es más grande: cuando el Loco de la Ruta —tapadera de la policía corrupta— asesina a sus hermanas, Margarita desentierra la verdad. "Zona Cero" (Acción): En una conferencia de biotecnología, un virus de mutación rápida se desata y el recinto queda sellado. Con el contagio en expansión y los infectados evolucionando en formas impredecibles, un grupo de sobrevivientes deberá abrirse paso en un encierro donde cada minuto cambia las reglas.

En una conferencia de biotecnología, un virus de mutación rápida se desata y el recinto queda sellado. Con el contagio en expansión y los infectados evolucionando en formas impredecibles, un grupo de sobrevivientes deberá abrirse paso en un encierro donde cada minuto cambia las reglas. "Terminator 2: el juicio final" (Acción): Diez años después de los acontecimientos de la película original, el androide T-800 es reprogramado y enviado al pasado para proteger al joven John Connor del T-1000, otro Terminator capaz de cambiar de forma que viaja desde el futuro para aniquilarlo. Junto a su madre Sarah, John luchará para impedir que la inteligencia artificial Skynet desencadene un apocalipsis nuclear

Diez años después de los acontecimientos de la película original, el androide T-800 es reprogramado y enviado al pasado para proteger al joven John Connor del T-1000, otro Terminator capaz de cambiar de forma que viaja desde el futuro para aniquilarlo. Junto a su madre Sarah, John luchará para impedir que la inteligencia artificial Skynet desencadene un apocalipsis nuclear "Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

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"La guerra de los últimos" (Drama) : Cuenta la historia de Hig (Elordi), un joven piloto que, junto a Bangley, (Brolin) un militar experto en supervivencia, ha construido un refugio eficiente pero aislado en un despiadado mundo posapocalíptico, hasta que una misteriosa transmisión de radio lo impulsa a aventurarse en lo desconocido en busca de la esperanza y la humanidad en las que aún cree.

: Cuenta la historia de Hig (Elordi), un joven piloto que, junto a Bangley, (Brolin) un militar experto en supervivencia, ha construido un refugio eficiente pero aislado en un despiadado mundo posapocalíptico, hasta que una misteriosa transmisión de radio lo impulsa a aventurarse en lo desconocido en busca de la esperanza y la humanidad en las que aún cree. "La noche del demonio: están entre nosotros" (Terror): Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.

Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo. "Yo, Narciso" (Comedia): Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan? Yo, narciso, es una comedia de enredos.

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"El final de la calle OAK" (Suspenso): Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible.

Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible. "Paw Patrol: La dino película" (Aventuras): Tras quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de PAW Patrol tienen un aterrizaje forzoso en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de PAW Patrol, el Alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la PAW Patrol se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga.

Tras quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de PAW Patrol tienen un aterrizaje forzoso en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de PAW Patrol, el Alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la PAW Patrol se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga. "Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.

Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron. "Toy Story 5" (Aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

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Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

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Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.