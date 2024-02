"Gran Hermano": se definió el premio de la casa y volvió el "congelados"

Gran Hermano atravesó una noche emotiva este jueves con el ingreso de tres familiares mediante el “congelados” y con la competencia por una casa . De los once jugadores, nueve de ellos clasificaron a la instancia decisiva por el gran premio, pero primero debieron superar una extensa y agobiante prueba.

Ya en la noche del jueves, se repitió el mismo proceso en el orden correspondiente, hasta que finalmente apareció la llave ganadora tras la decisión de Martín Ku, quien optó por tomar la llave número 83 y se quedó con el gran premio. “Esta vez no pensé en nada. Simplemente fue un número que me salió en la cabeza, no pensé en nada”, anticipó antes de abrir la puerta. Luego, cayó al piso de la emoción y exclamó: “Amor, tenemos nuestra casa”.