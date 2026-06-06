La Capital | Ovación | Vicente Pizarro

Con el volante de Central Vicente Pizarro, Chile perdió un amistoso frente a Portugal

La selección trasandina fue superada 2 a 1 por el representativo lusitano de Cristiano Ronaldo. Estados Unidos, con el DT Pochettino, cayó ante Alemania 2 a 1

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

6 de junio 2026 · 19:10hs
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El chileno Vicente Pizarro persigue al portugués Cristiano Ronaldo. El volante de Central no rindió.

El chileno Vicente Pizarro persigue al portugués Cristiano Ronaldo. El volante de Central no rindió.

El seleccionado de Chile, con el volante de Central Vicente Pizarro entre los titulares, no pudo contra el representativo de Portugal, uno de los candidatos del Mundial. Perdió por 2 a 1 este sábado en el estadio Nacional do Jamor de Oeiras.

Pizarro tuvo un flojo desempeño en la mitad de la cancha, dominada en todo momento por el seleccionado portugués. El mediocampista no logró manejar la pelota ni hacerla circular, tal cual es su costumbre.

La postura cautelosa que determinó el entrenador interino Nicolás Córdova no favoreció a Pizarro, reemplazado a los 80' por Víctor Méndez.

Pizarro: "Chile merece mucho más"

"Creemos que Chile no puede seguir en el lugar que está, merece mucho más", declaró Pizarro previo al amistoso en Portugal. El volante sostuvo que es importante para el seleccionado chileno que haya futbolistas de ese país jugando en el exterior, como ocurre con él, que se encuentra en Central desde comienzos de año.

"Mientras más jugadores tengamos jugando en el extranjero, eso nos hará mejor a todos, tanto personalmente como equipo. Lo importante es que estemos todos compitiendo a gran nivel", declaró.

Portugal buscó en todo momento el desequilibrio, pero le costó llegar al gol. Una parte de la responsabilidad la tuvo el arquero chileno Lawrence Vigouroux con sus acertadas intervenciones.

La presencia de Cristiano Ronaldo

Ronaldo jugó el primer tiempo en Portugal y estuvo cerca de desnivelar. No salió a disputar la segunda etapa, con la intención de no exigirlo.

En el final de la primera etapa se produjo una pelea ente el portugués Rafael Leao y el chileno Iván Román cuya consecuencia fue la expulsión de ambos futbolistas.

Embed - Portugal vs Chile 2-1 | All Goals & Extndd Hghlghts 2026

Pese a la superioridad del local, recién se puso en ventaja a los 58' con el gol del ingresado Gonçalo Guedes. A los 75' amplió Bruno Fernandes. Mientras que en el segundo minuto adicional descontó Lucas Cepeda.

Perdió la Estados Unidos de Pochettino

La selección de Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, perdió frente a Alemania por 2 a 1 en el estadio Soldier Field de Chicago.

Los goles del representativo teutón fueron de Kai Havertz (61') y Leroy Sané (72'). El estadounidense Antonee Robinson (63') alcanzó el empate parcial.

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