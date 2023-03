"Gran Hermano": Santiago del Moro habló de la detención de Marcelo Corazza

Del Moro explicó, asimismo, cuál era el rol de Corazza en la producción del programa: “Él solo era una de las personas que ubicaba a las personas que vienen al programa o cuando salen los participantes después de dejar la casa” , y para despejar dudas aseguró que el ex ganador de "Gran Hermano" no es el "Gran Primo", una de las voces que habla con los participantes confinaos en la casa más famosa de la televisión cuando no está la "Big Brother".

Finalmente, el animador del reality expuso su visión de la cuestión que sacudió al programa y al planeta mediático, debido las oscuras implicancias que tiene para "Gran Hermano". “Lo que pedimos ante todo es justicia. ¡Y con los chicos no! ¡Ni hoy ni ayer ni nunca! Es un tema que a mí me toca mucho, no por cuestiones personales directas, pero sí me ocupa. Y, como les dije, no tengo ningún tipo de mirada piadosa sobre ese delito”, señaló.