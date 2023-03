"Gran Hermano": quiénes quedaron en placa de cara a la gran final Con sólo cinco jugadores restantes en la casa, quedó formada la última placa de nominados de esta temporada del reality. Cómo fueron los votos y las justificaciones 9 de marzo 2023 · 10:46hs

Los participantes se preparan para la última gala de nominación.

Este miércoles por la noche, tuvo lugar la última gala de nominación en la casa más famosa de la televisión. “Gran Hermano” está en la recta final y los cinco jugadores restantes emitieron votos cruciales. La placa quedó formada por: Camila, Marcos, Julieta y Romina. El resultado era esperable dado que el martes Nacho se había consagrado como líder de la semana y obtenido la inmunidad que le garantizó el pase directo a la final. Sin embargo, esta vez, al tratarse de la última eliminación, no tendrá posibilidad de rescatar a un compañero.

Los jugadores emitieron sus votos y compartieron las correspondientes justificaciones. Marcos le dio dos votos a Julieta y otro a Camila. “Los dos primeros votos van para Julieta, cada vez somos menos y por más que uno quiera mucho a esa persona no te queda otra a quien votar. Voto con quien menos tengo afinidad. El otro es para Camila, por lo mismo. No tengo tanta afinidad como con Romina”, explicó.

Romina emitió dos votos para Camila y uno para Marcos. “Le voy a dar dos votos a Camila. Creo que la primera vez que hablé ella dije que me daba buenas energías, después hubo varias cosas que me hicieron dudar y siempre me gusta conocer mejor a la persona. Tuvo cosas que siento que las dejé pasar porque quería pasar el tiempo sin discusiones. Pero tiene formas que no comparto y no me gustan. Siento que miente y que actúa. Y este voto me duele un montón darlo, pero le doy uno a Marcos. Sé que la gente lo quiere mucho y que no se va a ir”, detalló.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1633658059540267008 Los hermanitos cuentan cómo vivieron la última nominación Mirá #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji3rma #GranHermano pic.twitter.com/RTph2eTH9z — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 9, 2023 Julieta le dio dos votos a Camila y uno a Marcos, y justificó. “Mis primeros dos votos van a ser para Camila, porque tuvimos muchas idas y vueltas. Porque somos muy parecidas, pero muy distintas en otros aspectos que me hicieron y me hacen dudar. Siento que es en lo personal y en el juego también, como que fue bastante egoísta, de tirar comentarios por atrás y de defender a personas o situaciones indefendibles. El segundo voto fue por descarte porque yo a Romi no la voy a nominar, así que se lo tengo que dar a Marcos. Es la primera vez que lo nomino, tengo poco para decir porque lo quiero un montón. Siento que a nivel de juego me gustan las personas más arriesgadas y que se la jueguen por lo que creen.”









>> Leer más: Podrían expulsar a Romina de Gran Hermano por una investigación judicial En el caso de Nacho, fueron dos votos para Camila y uno para Marcos. “Le voy a dar dos votos a Camila porque intuyo que va a recibir más votos. Y un voto para Marcos, no por nada en especial, pero porque no me gusta repetir votos y porque capaz con esto se arma un empate”, contó por su parte. Y Camila, eligió darle dos votos a Romina y otro a Marcos. “Mis primeros dos votos van para Romina. Desde que llegué siempre fui buena y a mi Romina me tildó de mentirosa, yo quería hacer como que no pasaba nada. Cuando pasó su discusión con Alfa yo quedé en el medio y no quería tirar para ningún lado. Pero desde ese momento Romina cambió su actitud, tiró comentarios en contra mío y siempre me intentaba hacerme sentir mal. El otro es para Marcos, la verdad no tengo ningún motivo, lo voto porque sé que es fuerte y a la primera que toque una placa lo van a salvar”, detalló. De esta forma, Camila resultó la más nominada con un total de siete votos. Julieta y Romina fueron las menos elegidas, con apenas dos votos cada una. Todavía no se sabe cuál será la dinámica de la gran final, ni exactamente cuándo ocurrirá, aunque la fecha tentativa es el domingo 19 de marzo. Además, queda saber qué hay en la valija que dejó Alfa en la casa durante su breve reingreso, y si el contenido de la misma tendrá que ver con la resolución del certamen.