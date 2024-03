"Gran Hermano": quiénes quedaron en la nueva placa de nominación

Este miércoles se vivió otra gala de nominación en "Gran Hermano" . Luego de la incorporación de cinco nuevos hermanitos y el regreso de Sabrina y Denisse, la casa se va reorganizando. Los jugadores originales no se mostraron muy felices con los recién llegados, ya que esta decisión de producción alarga el programa por lo menos por un par más de semanas.

En ese sentido Mauro, Darío, Damián, Florencia y Paloma, los 5 nuevos participantes, cuentan esta primera semana con el privilegio de la inmunidad: no pueden ser nominados en orden de poder aclimatarse a la casa. No obstante, esta condición les quita la posibilidad de poder nominar a otros participantes, por lo que todavía no conocieron el confesionario.