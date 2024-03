"Gran Hermano": quién fue el último eliminado y por qué Agostina pidió abandonar la casa

Embed

En el mismo momento en el que Santiago Del Moro, conductor del ciclo televisivo, anunció la salida de Lisandro por la votación del público, y en el medio del festejo de Furia, Agostina pidió abandonar la casa. La oficial de policía tomó esta decisión por sentirse "amenazada de muerte" por Juliana.

La razón por la que Agostina pidió abandonar la casa

Este domingo, aunque se salvó de la eliminación del público, la oficial de policía pidió retirarse del reality. "Santiago, te pido abandonar la casa en este mismo momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte, de ninguna manera", expresó Agostina. El conductor le dijo que las puertas estaban abiertas, pero que le sugería pensarlo bien, ya que una vez tomada la decisión no se podía volver atrás.

"¡Que se vaya! ¡ Me dijo ‘merquera’ y soy entrenadora. Me gané cuarenta medallas. Soy mujer, no soy ‘falopera’", fue la respuesta de Juliana, enfurecida. "Me voy después de Lisandro", declaró Agostina.

Luego de toda esta secuencia, Gran Hermano llamó a Agostina al confesionario, para que tenga una charla con Santiago del Moro. "Yo no te quiero convencer de nada. Quien quiere se puede ir y no puede volver, por eso me gustaría que lo pienses hasta mañana", le sugirió el conductor.

Quebrada hasta las lágrimas, la policía explicó lo que los motivos para abandonar el certamen. "Tengo miedo de quedarme. Se lo dije a Gran Hermano ayer que tengo miedo de que esta mina me clave un… Yo no puedo ir a dormir a mi pieza y tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo ‘te voy a matar", aseguró Agostina, muy angustiada.

gran hermano agostina.webp

"Espero que recapacites. Hablá con el psicólogo, con Gran Hermano y cuando ellos te lo indiquen te vas a retirar del juego”, le dijo Del Moro y concluyó: "Te mando un beso y nos vemos acá afuera".

Según lo trascendido, la participante habría abandonado el reality durante la madrugada. Probablemente, todo este episodio sea tratado con profundidad durante el programa de esta noche.